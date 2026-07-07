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07.07.2026

Intelligenza Artificiale e relazione educativa: la scuola del futuro avrà sempre bisogno dell’insegnante

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L’Intelligenza Artificiale non è più uno scenario futuro: è già una realtà nelle scuole italiane. Sempre più docenti la utilizzano per progettare lezioni, predisporre verifiche, personalizzare materiali didattici e rendere più efficiente il proprio lavoro. La domanda, però, non è se l’IA entrerà stabilmente nella scuola, ma come potrà farlo senza snaturarne la missione educativa.

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha indicato con chiarezza la necessità di sviluppare competenze digitali attraverso il quadro DigCompEdu, mentre il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato riflessioni e percorsi dedicati all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale nella didattica. L’innovazione rappresenta dunque un’opportunità concreta, a condizione che resti uno strumento al servizio della persona e non un fine.

La scuola, infatti, non è soltanto il luogo dell’apprendimento disciplinare. È una comunità educante nella quale si costruiscono competenze cognitive, sociali ed emotive. È il contesto in cui gli studenti imparano a collaborare, ad affrontare gli errori, a sviluppare senso critico e a diventare cittadini consapevoli.

In questo scenario, il ruolo dell’insegnante non perde valore: al contrario, diventa ancora più centrale.
L’Intelligenza Artificiale può suggerire attività, adattare un testo al livello di uno studente, generare esercizi personalizzati o supportare la valutazione formativa. Ma non può leggere il linguaggio non verbale di un alunno, cogliere il significato educativo di un silenzio, intuire una fragilità emotiva o costruire quel rapporto di fiducia che spesso rappresenta il vero motore dell’apprendimento.

Le neuroscienze e la ricerca pedagogica ricordano da tempo che si apprende meglio quando ci si sente accolti, riconosciuti e valorizzati. La relazione educativa non è un elemento accessorio della didattica: è una delle condizioni che rendono possibile l’apprendimento significativo.

Anche sul piano dell’inclusione, l’IA apre prospettive interessanti. Traduzioni automatiche, semplificazione dei testi, supporti alla comunicazione, personalizzazione delle attività e strumenti compensativi possono contribuire a rendere la scuola più accessibile. Tuttavia, l’inclusione non nasce da un software. Nasce dalla capacità del docente di osservare, ascoltare e costruire percorsi che tengano conto della storia, delle potenzialità e dei bisogni di ogni studente.

Per questo motivo, la formazione degli insegnanti dovrà evolvere lungo due direttrici complementari. La prima riguarda le competenze digitali, indispensabili per utilizzare l’Intelligenza Artificiale in modo critico, etico ed efficace. La seconda riguarda il rafforzamento delle competenze pedagogiche, relazionali ed educative, che costituiscono il cuore della professionalità docente.
Il rischio più grande non è che l’Intelligenza Artificiale sostituisca gli insegnanti. Il rischio è dimenticare che educare significa accompagnare la crescita di una persona, e che nessuna tecnologia può sostituire l’empatia, l’ascolto, la responsabilità e la capacità di ispirare.
La vera innovazione non consiste nell’avere strumenti sempre più sofisticati, ma nel saperli utilizzare senza perdere ciò che rende unica la scuola: l’incontro tra esseri umani.

L’Intelligenza Artificiale potrà cambiare il modo in cui insegniamo, ma non cambierà il motivo per cui insegniamo. Continueremo a educare per formare persone libere, responsabili e capaci di pensare criticamente. E questo compito, oggi come domani, avrà sempre il volto, la voce e la sensibilità di un insegnante.

Elisa Scardino

DocentiIntelligenza artificiale

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