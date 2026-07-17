Allerta caldo a scuola, Gualtieri: “Entro l’estate prossima condizionatori nell’infanzia e nelle aule per gli esami”

Il cambiamento climatico e le temperature sempre più elevate riportano al centro il tema della vivibilità degli edifici scolastici. A Roma il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato un piano di interventi che punta a rendere le scuole più moderne e funzionali, con investimenti sull’edilizia scolastica, l’installazione di impianti di climatizzazione e nuovi spazi dedicati allo studio. Le misure sono state illustrate nel corso di un’intervista rilasciata a Skuola.net.

Scuole più moderne e aule climatizzate

Il progetto prevede un ampio programma di riqualificazione degli istituti della Capitale, sostenuto da un finanziamento della Banca Europea degli Investimenti. L’obiettivo dichiarato è rinnovare tutte le circa 1.500 scuole romane entro il 2032, dopo gli interventi già conclusi o in corso su circa 400 edifici.

Tra le novità annunciate c’è anche l’arrivo dell’aria condizionata. “Abbiamo appena stanziato nella variazione di bilancio 6 milioni per mettere entro l’estate prossima i condizionatori in tutte le materne, in tutte le scuole dell’infanzia e nel maggior numero possibile di scuole che fanno gli esami di terza media e di maturità, almeno in una o due aule”, ha dichiarato Gualtieri.

Più aule studio e trasporti agevolati

Accanto agli interventi sugli edifici scolastici, il Comune intende ampliare gli spazi dedicati agli studenti. L’amministrazione sta infatti realizzando nuove sale studio distribuite in diversi punti della città, dai musei ai parchi, fino agli spazi dell’Auditorium.

“Sto cercando di riempire Roma di sale studio”, ha spiegato il sindaco, sottolineando come tutte quelle già aperte risultino molto frequentate. L’obiettivo è offrire ai giovani luoghi di aggregazione e di studio, favorendo anche momenti di condivisione culturale. Sul fronte della mobilità, viene confermato inoltre l’abbonamento annuale ai mezzi pubblici a 50 euro per i ragazzi fino a 19 anni, misura pensata sia per sostenere le famiglie sia per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico.

Il piano per il 2032

Guardando ai prossimi anni, Gualtieri ha illustrato una visione più ampia per la Capitale, che comprende interventi ambientali, infrastrutturali e iniziative rivolte ai giovani. Tra gli obiettivi figurano il completamento del termovalorizzatore, la realizzazione degli stadi, il recupero del Tevere e il rafforzamento delle opportunità lavorative per trattenere i talenti formati nelle scuole e nelle università romane.

“Io voglio fare il Sindaco per 10 anni. Penso sia il tempo necessario per trasformare in profondità la città”, ha affermato. Secondo il primo cittadino, Roma deve diventare un luogo in cui i giovani possano studiare, costruire il proprio percorso professionale e scegliere di rimanere senza essere costretti a trasferirsi altrove.