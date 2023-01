IdeaScuola: firmate per richiedere i rilevatori di CO2 nelle aule scolastiche

Sono passati diversi mesi dalla pubblicazione in G.U. del DPCM 26/7/22 con le indicazioni per monitoraggio e gestione della qualità dell’aria nelle scuole e nulla è stato fatto. Anzi, per mancanza fondi, le Regioni hanno proprio rigettato l’indicazione.

Sappiamo tutti quanti giorni di scuola sono stati persi in questa prima parte dell’anno causa Covid, Influenza, RSV e tutte le altre patologie respiratorie e non solo. Abbiamo letto di pronto soccorso presi d’assalto e purtroppo è stato registrato anche qualche decesso, di cui 13 per Covid nei soli mesi ottobre-dicembre considerando le fasce di età scolastiche (report ISS).

E’ quanto mai doveroso per noi di IdeaScuola continuare a parlare dell’importanza dell’IAQ e lo vogliamo fare attraverso una lettera aperta che chiede alle Istituzioni una cosa semplice, poco dispendiosa e di facile attuazione: la rilevazione della C02 nelle aule (le cui linee guida si trovano in un documento ISS di luglio 2022 https://www.iss.it/documents/20126/6703853/NT_co2_DEF.pdf/), che è obbligatoria in Paesi come il Belgio e Francia solo per restare in Europa.

Il livello di Co2 è un valido aiuto per stimare il rischio contagio in un luogo chiuso: basti pensare che livelli inferiori a 700-800 ppm comportano una probabilità di respirare aria emessa da altri inferiore all’1%.Ma non solo: aiutando nella gestione dell’apertura delle finestre, il rilevatore di Co2 contribuisce al contenimento dei costi energetici. Livelli elevati di Co2 infine, possono portare a difficoltà di attenzione agli alunni: tenerne sotto controllo il livello porta benefici anche nell’apprendimento!

E’ una soluzione di breve periodo, dai costi molto contenuti e di immediata attuazione, ma propedeutica a dar seguito al DPCM 26/7/22, auspicando che nel medio periodo le scuole vengano dotate di VMC.



Potete aderire firmando attraverso questo link, dove trovate la lettera per visione.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf58ULGK6xKjwkVEUFOPygSrJnyBPYm0AQjMsn1uBQ6PbQTdw/viewform?usp=pp_url



Contiamo sull’aiuto di tutti!



La direzione IdeaScuola