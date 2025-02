Idonei concorsi, incontro tra Commissione Europea e Mim in queste ore: ecco cosa si sta valutando, le parole di Frassinetti

Oggi, 12 febbraio la Commissione Cultura della Camera ha svolto interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Presente in aula la sottosegretaria Paola Frassinetti.

La prima interrogazione è di Manzi (Pd) e riguarda gli idonei dei concorsi docenti, in particolare del Pnrr1. Ecco le parole di Frassinetti: “La normativa vigente introdotta da Bianchi prevede che la graduatoria di merito sia solo per i vincitori in numero non superiore dei posti messi a concorso. Non c’è costituzione di una graduatoria di idonei, prevedendo soltanto l’integrazione nei casi di rinunce dei vincitori”.

“Possibili interventi normativi per garantire agli idonei la capacità di conoscere la propria posizione”

“In questo caso l’integrazione ha luogo solo nel limite del numero delle rinunce espresse, a vantaggio di non vincitori sulla base del punteggio conseguito. Sulla base della normativa vigente, posso assicurare che il Ministero sta valutando possibili interventi normativi per garantire agli idonei la capacità di conoscere la propria posizione rispetto alla graduatoria dei vincitori anche in relazione alle riserve”.

“Tale intervento si colloca nell’ambito di una proposta di revisione della riforma del reclutamento Pnrr che dovrà servire a dare maggiori margini di flessibilità. In questo momento si sta svolgendo un incontro con la Commissione Europea proprio in merito agli idonei; il Ministero sta prospettando ipotesi di riconsiderazione della posizione degli Idonei”.