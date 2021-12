Il 10 dicembre si sciopera contro la legge di bilancio

Prevista per il 10 dicembre la giornata di mobilitazione nazionale contro la legge di bilancio. Parteciperà anche il nostro sindacato, in quanto, noi come associazione condividiamo le stesse motivazioni:

– organico Covid: sono state previste risorse solo per personale docente non ATA

– rinnovo contrattuale: nessun confronto è stato avviato per il rinnovo contrattuale; pretendiamo che sia più dignitoso ed in linea con il rinnovo che si sta delineando per la P.A.

– precariato: anche per questo, nessun confronto aperto per risolvere questa grande piaga del sistema scolastico italiano;

– classi pollaio: tema centrale nella situazione pandemica che viviamo e che, a nostro avviso, non può più essere più rinviato;

– misure a costo zero inosservate, come DSGA facente funzione e blocco mobilità.

Tutti uniti il 10 dicembre per ridare dignità e voce alla scuola italiana totalmente dimenticata. Diciamo basta ad un sistema che assegna all’istruzione un ruolo secondario anziché primario; Rimettiamo al primo posto l’unica arma capace di cambiare il nostro paese: l’istruzione e la scuola. Non dimentichiamo i “ dimenticati”.

ADESSO SCUOLA