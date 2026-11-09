Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Manovra 2027, marcia indietro sui tagli alla scuola?

guarda
Attualità
09.11.2026

Il 20 novembre i COBAS Scuola protagonisti nello Sciopero generale della Confederazione COBAS 

Pubbliredazionale
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover

I COBAS Scuola, appartenenti alla Confederazione COBAS, sono stati tra i promotori della straordinaria giornata del 30 ottobre, quando lo sciopero generale, indetto dai COBAS e da altri sindacati di base con la massiccia partecipazione delle strutture studentesche, ha portato nelle piazze di 70 città almeno un milione di persone e chiusi tanti istituti, visto che, tra i grandi comparti del Lavoro pubblico e privato, la Scuola è stata quella ove lo sciopero ha avuto maggior successo. Ma nei giorni successivi il governo ha confermato la propria “sordità” alle richieste dei lavoratori/trici e degli studenti e, in maniera che suona davvero provocatoria, ha addirittura deciso di ridurre ulteriormente gli investimenti proprio nella Scuola – il settore che più si è mobilitato da settimane, grazie soprattutto alla conflittualità studentesca – tagliando 7000 posti di lavoro di docenti ed ATA, e così impoverendo ulteriormente l’istruzione pubblica. 

Questa insopportabile “sordità” governativa ci impone di usare  nuovamente lo strumento dello sciopero, pur ben consapevoli del sacrificio per i lavoratori/trici di sostenere il peso economico di due scioperi a distanza ravvicinata: ma non riteniamo ci siano alternative all’intensificazione del conflitto per costringere il governo a fare marcia indietro sui punti più intollerabili del proprio programma riguardante l’istruzione pubblica. Abbiamo dunque promosso, insieme a tutta la Confederazione COBAS e come altri sindacati, un nuovo sciopero generale il 20 novembre, una data da noi scelta sia perchè coincide con la “storica” Giornata Internazionale di mobilitazione studentesca sia per evitare, indicandone una diversa, una sorta di “concorrenza” con la Cgil che per il 20 novembre aveva convocato da giorni lo sciopero generale, malgrado questa logica “concorrenziale” sia stata spesso applicata dalla Cgil nei confronti nostri e del sindacalismo di base. 

Dunque i COBAS Scuola, nel quadro dello Sciopero generale per l’intera giornata del 20 novembre, invitano tutti/e i/le docenti ed ATA a scioperare e manifestare con i seguenti obiettivi specifici: impedire il taglio dei 7 mila posti di lavoro di docenti ed ATA, che immiserirebbe ulteriormente l’istruzione pubblica, ne ridurrebbe la qualità e l’offerta didattica ed educativa e diminuirebbe ancor più le possibilità, per tanti precari/e, di ottenere finalmente un lavoro stabile; aumento di 300 euro netti mensili per docenti ed ATA nella terza tranche salariale di contratto (che deve scattare il 1 gennaio 2027) come recupero parziale di quanto perso per l’inflazione nell’ultimo decennio e per gli enormi aumenti del costo della vita degli ultimi mesi; cancellazione della riforma dei Tecnici, che taglierebbe ore di lezione, materie e altri posti di lavoro, per il mantenimento del Tempo Scuola attuale; Ruolo Unico con parità salariale e normativa, alle migliori condizioni attuali, per i docenti di ogni ordine e grado; buoni-pasto per gli/le ATA, come parziale compensazione salariale, in considerazione della gravosità dei turni e dell’erosione stipendiale determinata dalla pausa-pranzo a proprie spese; impedire che l’Autonomia differenziata, che distruggerebbe l’unità della Scuola e delle altre strutture pubbliche e sociali, diventi legge; aumento significativo degli investimenti nella Scuola pubblica e riduzione della spesa militare.

Nella giornata di sciopero del 20 novembre si svolgeranno manifestazioni territoriali che verranno comunicate nelle singole province.

Esecutivo nazionale COBAS Scuola

pubbliredazionale

CobasSciopero

I COBAS indicono un nuovo Sciopero generale il 20 novembre, Giornata internazionale di lotta degli studenti

Il governo taglia ancora la Scuola pubblica: per i COBAS è inaccettabile!

Sciopero generale docenti ed ATA, in piazza con i COBAS il 30 ottobre (a Roma P. dei Cinquecento ore 10.30)

Il 30 ottobre sciopero generale COBAS, insieme a Adl, Clap e Sial

Per i COBAS la scuola è di tutti/e e per tutti/e, nessuno/a è straniero/a

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Tagli, una precaria da dodici anni: “Più semplice fare un altro mestiere? È la passione che ti spinge. Si attinge alla scuola come bancomat”

Redazione

“Parole per l’Umanità – Le scuole riscrivono la fraternità”: al via la seconda edizione del progetto in collaborazione con Spaggiari

Pubbliredazionale

Scuola primaria, la bocciatura – anche se disposta in casi eccezionali – è legittima se i 150 giorni di assenza rendono impossibile valutare l’alunno

Lara La Gatta

Il prof compie novant’anni, 170 ex alunni si ritrovano per festeggiarlo. Durante i compiti usciva dall’aula: “Tanto non sapete copiare”

Redazione
vai alla ricerca avanzata