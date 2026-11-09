Mensa scolastica negata a bimba per 38 euro, il papà: “Stress per pochi spicci. Le ho detto come scusa che la nonna aveva fatto la pasta al forno”

Il caso della bimba di nove anni esclusa dalla mensa scolastica di una scuola di Taranto a causa di un presunto debito pregresso di 38 euro ha fatto davvero scalpore. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Il padre della piccola, chiamato improvvisamente dalla scuola per venirla a prendere all’ora del pasto in mensa, ha rilasciato una intervista a La Repubblica. “Ho inviato una Pec sia all’ente comunale sia all’istituto scolastico, i quali, alla luce di queste mie richieste formali, hanno iniziato a rimpallarsi le responsabilità l’uno con l’altro”.

“La scuola diceva che gli elenchi non li fanno loro ma il Comune, mentre il Comune asseriva che gli elenchi degli alunni richiedenti la mensa vengono mandati dalle scuole al Comune e non viceversa. Inoltre mi è stato comunicato che solo dopo aver effettuato il saldo poteva essere ripristinato il servizio”.

“Lo stupore si è fatto sgomento. Allontanare una bambina dai compagni di scuola lasciandola senza pasto le crea uno stress psicologico. E farlo per pochi spicci è assurdo. Mi ha chiesto: ma che è successo? Le ho detto che la nonna aveva fatto la pasta al forno e ci teneva che venisse. Ho trovato questa piccola scusa per giustificare la sua perplessità”.

“Da lunedì mia figlia non ha accesso alla mensa. E addirittura ho dovuto chiamare io a scuola per sapere se la situazione fosse tornata regolare o meno. Se non avessi telefonato cosa sarebbe successo? Che la bambina si sarebbe trovata lì seduta mentre gli altri mangiavano. Non lo voglio neanche immaginare. Basterebbe che mi inviassero il Mav (Pagamento mediante avviso) nella Pec e invece non hanno allegato nulla per saldare questo piccolo importo”, ha concluso.

La replica

L’assessora alla Pubblica Istruzione, Maria Lucia Simeone, ha promesso ulteriori approfondimenti, sostenendo però che la famiglia sapesse della morosità dallo scorso 15 aprile. E asserendo ancora che la bambina avrebbe “usufruito del servizio mensa gratuitamente per diversi mesi”.

La vicenda

La famiglia ha inviato formale diffida al Comune. Peraltro, il pagamento del presunto debito non sarebbe mai stato preteso dal Comune. Da qui la richiesta dell’immediato ripristino della somministrazione dei pasti della mensa scolastica a favore della bimba.

Come riporta Taranto Today, la sorpresa è arrivata quando la scuola ha informato il padre che il nominativo della figlia non figurava tra quelli degli alunni ammessi al servizio. Senza il pasto, la bambina non avrebbe potuto trattenersi per il normale orario scolastico. Il genitore è stato quindi costretto ad andare a prenderla anticipatamente. Inizialmente, riferisce, gli sarebbe stato contestato un importo di 12,80 euro. Successivamente, attraverso una risposta ufficiale trasmessa il 3 novembre, gli uffici hanno quantificato il debito in 38,40 euro, precisando che soltanto dopo il pagamento sarebbe stato possibile convalidare l’iscrizione.

Lo studio legale fa presente che “la mensa scolastica – in particolare nelle scuole a tempo pieno – non è un servizio pubblico a domanda individuale meramente accessorio, bensì un momento essenziale e integrante del percorso formativo, didattico e del diritto all’istruzione costituzionalmente garantito. L’interruzione del pasto nei confronti di un minore configura una grave violazione della sua dignità personale, del principio di uguaglianza e del superiore interesse del fanciullo (Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia), esponendolo a una traumatica ed inaccettabile discriminazione ed emarginazione davanti ai propri compagni di classe. Si confida nella risoluzione immediata di tale criticità, non escludendo la possibilità di adire in Tribunale in via d’urgenza per il ripristino del diritto negato”.

È emerso inoltre che, trattandosi di scuola a tempo pieno, i genitori della piccola sono costretti ad andarla a prendere all’ora di pranzo, farla mangiare a casa e poi a riportarla in classe. Sul caso si sofferma l’assessora ai Servizi sociali, Sabrina Lincesso: “Non conosco la vicenda che andrebbe approfondita, anche perché per le famiglie a basso reddito è prevista l’esenzione dalla retta. Senza entrare nel merito della vicenda, occorre fare attenzione, anche perché vi sono anche casi di famiglie che risultano poco abbienti ma che ricevono sussidi di entità non trascurabile”.