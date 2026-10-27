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27.10.2026

Sciopero generale docenti ed ATA, in piazza con i COBAS il 30 ottobre (a Roma P. dei Cinquecento ore 10.30)

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Nel quadro dello Sciopero generale per l’intera giornata del 30 ottobre, riguardante tutti i settori pubblici e privati, ad eccezione dei Trasporti, proclamato dalla Confederazione COBAS, insieme a ADL, Clap e Sial, docenti ed ATA scioperano e manifestano con i COBAS Scuola con i seguenti obiettivi specifici:
Aumento di 300 euro netti mensili per docenti ed ATA nella terza tranche salariale di contratto (che deve scattare il 1 gennaio 2027) come recupero parziale di quanto perso per l’inflazione nell’ultimo decennio e per gli enormi aumenti energetici degli ultimi mesi.
Cancellazione della riforma dei Tecnici, che taglierebbe ore di lezione, materie e migliaia di posti di lavoro, per il mantenimento del Tempo Scuola attuale.
Ruolo unico con parità salariale e normativa, alle migliori condizioni attuali, per i docenti di ogni ordine e grado.
Buoni-pasto per gli/le ATA, come parziale compensazione delle profonde differenze di salario e di orario con i docenti.
Impedire che l’Autonomia differenziata, che distruggerebbe l’unità della scuola e delle altre strutture pubbliche e sociali, diventi legge.
Aumento degli investimenti nella Scuola pubblica e riduzione della spesa militare.

Nella giornata di sciopero del 30 ottobre si svolgeranno almeno 40 manifestazioni territoriali. A Roma, insieme a numerosi centri sociali e agli studenti, manifesteremo con un corteo che partirà da P. dei Cinquecento (lato via Cavour), ore 10.30.

Esecutivo nazionale COBAS Scuola

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