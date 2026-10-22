Il 30 ottobre sciopero generale COBAS, insieme a Adl, Clap e Sial

La Confederazione COBAS, insieme a ADL, Clap e Sial, ha proclamato lo Sciopero generale per l’intera giornata del 30 ottobre, riguardante tutti i settori pubblici e privati, ad eccezione dei Trasporti. Lo sciopero è convocato sui seguenti obiettivi:
CONTRO il caro-vita che impedisce di far fronte alle spese per i beni essenziali; PER la reintroduzione di meccanismi automatici che garantiscano il pieno adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni all’inflazione reale;
CONTRO l’economia di guerra e lo spostamento di risorse dalle spese sociali agli armamenti; PER massicci investimenti nei settori pubblici Scuola-Università, Sanità, Trasporti, Servizi di Assistenza, e il taglio drastico delle spese militari;
CONTRO la politica degli appalti e l’abuso del lavoro part-time imposto; PER la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro e l’introduzione per legge del salario minimo.
Nella stessa giornata, i COBAS Scuola, una delle quattro Federazioni della Confederazione COBAS, partecipano allo sciopero anche con i seguenti obiettivi specifici per la Scuola:
Nella giornata di sciopero del 30 ottobre si svolgeranno manifestazioni territoriali che verranno comunicate a breve.
Piero Bernocchi portavoce Confederazione COBAS
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