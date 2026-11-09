Intelligenza Artificiale e Cittadinanza digitale: la seconda puntata di Educazione Civica con Susanna Sancassani – DIRETTA 23 novembre ore 11, ISCRIVI LA CLASSE

Che cosa cambia, per uno studente, quando l’intelligenza artificiale diventa uno strumento quotidiano di studio? E come si impara a giudicare una risposta che sembra convincente? Da queste domande può partire il dialogo di Susanna Sancassani con le studentesse e gli studenti delle scuole superiori nella puntata di Educazione Civica in diretta del 23 novembre, dedicata all’intelligenza artificiale.

Che cosa dovrebbero imparare gli studenti sull’intelligenza artificiale

Il recente decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, entrato in vigore il 23 ottobre, indica che cosa gli studenti sono chiamati a imparare. L’articolo 36, dedicato alla loro formazione in materia di intelligenza artificiale, prevede che le scuole possano promuovere, nell’ambito della propria autonomia, attività per sviluppare conoscenze, competenze e capacità di giudizio critico. La formazione riguarda sia l’uso consapevole e responsabile dell’IA sia la comprensione delle sue implicazioni etiche, sociali e civiche.

Il decreto collega espressamente queste attività alla cittadinanza digitale, uno dei nuclei dell’insegnamento dell’educazione civica. Per le scuole superiori, le Linee guida del 2024 prevedono già, tra gli obiettivi della competenza n. 10, la conoscenza dei principali documenti italiani ed europei che regolano l’IA e la capacità di dichiarare che cosa ha prodotto il programma e che cosa ha realizzato la persona.

È una questione che gli studenti possono riconoscere nella propria esperienza. Quando uso l’IA per preparare una ricerca, come verifico le fonti che mi suggerisce? Come spiego ai compagni quale parte del lavoro ho svolto io? E di che cosa mi assumo la responsabilità quando condivido il risultato?

Dallo studio alla cittadinanza digitale

Le stesse domande si pongono fuori dalla classe. Se in una chat circola un video in cui una persona sembra dire qualcosa di grave, quali verifiche faccio prima di rilanciarlo? E quali conseguenze può avere la condivisione per chi compare nel video e per chi lo prende per autentico? Qui si incontrano tre aspetti della cittadinanza digitale richiamati dalle Linee guida del 2024: valutare le fonti, comunicare responsabilmente e tutelare l’identità e i dati delle persone. Anche da situazioni come questa può partire il confronto con Sancassani, una delle massime esperte di IA in ambito educativo e responsabile del METID del Politecnico di Milano.

Come partecipare

Educazione Civica in diretta è un progetto gratuito di Tecnica della Scuola rivolto alle classi delle scuole secondarie di secondo grado come offerta di approfondimento da inserire nelle trenta ore del curricolo di educazione civica. Per partecipare alla diretta del 23 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 basta compilare il seguente form: https://forms.gle/ePDWHKxjQowDjgkJ8.

Il percorso di Educazione Civica in diretta 2026/27