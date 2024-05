Il canone Vannacci

Ormai, batti e ribatti, l’abbiamo finalmente capita: l’unico normale, corrispondente al canone e alla norma, è lui, il poderoso generale Vannacci. Lo si capisce da quel che dice e dalla terminologia utilizzata per dirlo.

Nell’ultima miseria che ci ha regalato si avvale, come bevesse un bicchiere d’acqua, dell’aggettivo “disabile” che, come tutti sanno, significa “non abile”. Rispetto a cosa? Al canone aureo, cioè a lui e a tutti quelli che gli fanno la ola. Qualcuno di questi tifosi dovrebbe avere tuttavia la compiacenza di dirgli che il termine più appropriato per questi meravigliosi studenti è “diversamente abile”.

Perché quelli che lui chiama disabili hanno una tale abilità nell’affettività, nella tenerezza e in altri talenti che lui, che quell’affetto, quella tenerezza e quei talenti non li ha mai ricevuti, manco se li sogna.

E allora, caro generale, la domanda nasce spontanea: “ma non è che il vero disabile, inteso qui come persona incapace di provare empatia verso gli altri, è proprio lei e tutti quelli che la portano in palmo di mano?”

Augusto Secchi

