Il CESP e i COBAS con il Tavolo Inter-associativo verso la mobilitazione del 18 ottobre contro le NIN

Le Indicazioni nazionali emanate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito definiscono gli obiettivi e i traguardi di apprendimento delle studentesse e degli studenti e forniscono a tutte le scuole dell’autonomia una cornice culturale entro la quale costruire il loro percorso educativo. A marzo il MIM ha pubblicato le Nuove Indicazioni nazionali 2025 che rispecchiano la pericolosa regressione della cultura democratica della Scuola e del nostro Paese. Un arretramento verso un passato che pensavamo fosse superato. Si vuole relegare la Scuola in un recinto chiuso fatto di latino, identità nazionale e primato dell’Occidente. Una Scuola che aggrava le disugualianze.

Per queste ragioni, oltre venticinque realtà impegnate nel mondo dell’educazione: scuole, università, ricerca, associazioni degli studenti e dei genitori, Terzo settore hanno aderito al Tavolo Nazionale per la Scuola Democratica. Siamo diversi per storie e identità ma uniti da un obiettivo comune: tutelare e promuovere il diritto all’apprendimento in tutto l’arco della vita, dalla prima infanzia all’età adulta.

Difendiamo la SCUOLA che è molto più di una istituzione: è il cuore pulsante della democrazia, lo spazio dove si costruisce egualianza, cittadinanza, coscienza critica.

Cittadine, cittadini, studentesse e studenti, insegnanti, famiglie, amministratori, realtà culturali e sociali è il momento di unirsi.

Per una Scuola inclusiva, partecipata, laica, pubblica e libera

Per una Scuola che insegna a pensare, non ad obbedire

Per una Scuola che costruisce il futuro, non che lo rimuove

E’ il momento di decidere da che parte stare

18 OTTOBRE MOBILITAZIONE DIFFUSA SUL TERRITORIO NAZIONALE

A ROMA SIT-IN AL MIM DALLE 10.00 ALLE 13.00

Tavolo inter-associativo nazionale per la Scuola democratica

pubbliredazionale