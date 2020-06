Il Decreto Scuola votato da un’Aula della Camera mezza vuota, l’opposizione poteva farlo cadere

Alla Camera, il Decreto Legge sulla Scuola ha rischiato seriamente di non essere approvato: i larghi spazi di vuoto tra i banchi della maggioranza hanno prodotto solamente 145 voti favorevoli. In tutto, al momento del voto c’erano appena 267 onorevoli su 630: praticamente, molti meno della metà. Se i deputati dei partiti d’opposizione fossero stati tutti presenti, la maggioranza sarebbe andata sotto e il D.L. clamorosamente saltato.

Lega, FdI e Forza Italia non ci hanno creduto

Evidentemente, tra le fila della Lega, di Fratelli d’Italia e Forza Italia, non c’era la consapevolezza di questo: tanto è vero che solo in 122 si sono ritrovati presenti in Aula al momento del voto, esprimendo il loro ‘no’ al provvedimento ora diventato legge dello Stato italiano. Quindi, lo scarto tra i favorevoli e i contrari si è ridotto ad appena 23 voti: davvero poco.

A Montecitorio, si contano infatti 125 deputati della Lega, 95 di Forza Italia e 35 di Fratelli d’Italia: solo loro avrebbero prodotto 255 voti, quindi dieci in più dei deputati di maggioranza che hanno votato ‘si’ al decreto. Se poi, si fossero uniti al dissenso anche i 41 onorevoli del Gruppo Misto (diversi dei quali ex ‘grillini’, come Lorenzo Fioramonti, in rotta di collisione con il M5S), allora si sarebbero sfiorati i 300 dinieghi.

170 deputati in più due giorni prima

Per capire quanto ha rischiato la maggioranza di andare sotto, basta ricordare solo quarantott’ore prima la fiducia al Governo sullo stesso decreto era stata votata favorevolmente da 305 deputati. Ma anche i dissensi erano molti di più: 221 e 2 gli astenuti.

Che fine hanno fatto 70 parlamentari del M5S, del Pd e di Leu? E i cento deputati dell’opposizione?

Evidentemente, alla Camera tutti davano per scontato che il decreto passasse. E siccome entrambi gli schieramenti hanno pensato la stessa cosa, alla fine non è accaduto nulla.

I “mal di pancia” del Pd

Nel Pd, la circostanza ha creato comunque qualche “mal di pancia”. A finire sotto accusa, pare anche nella chat interna al gruppo, sono state le troppe assenze non solo dei Dem ma anche del resto della maggioranza: Iv, Leu e M5s.

“Hanno fatto – scrive l’Ansa – due giorni di ostruzionismo, si sono iscritti in oltre 170 a parlare e poi al momento del voto vanno via, ha osservato più di qualcuno nella maggioranza”, guardando così al risultato raggiunto piuttosto che al rompete le righe generalizzato. Un circostanza, l’assenza cospicua al momento del voto del D.L., su cui con ogni probabilità ha influito la votazione slittata nella tarda mattinata del primo sabato di giugno.