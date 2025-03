Il Dirigente e l’organico di diritto delle autonomie scolastiche – SCARICA LA GUIDA

A far data dall’anno scolastico 2016/2017 la L. 107/2015, all’art. 1, c. 64, ha stabilito che, con cadenza triennale, debba essere determinato l’organico dell’autonomia su base regionale. Ed inoltre il c. 65 dell’art. 1 della stessa legge individua il binario e lo scenario che fa da sfondo nel momento in cui stabilisce le regole per il riparto della dotazione organica nazionale tra le Regioni, gli Ambiti Territoriali ed infine le singole scuole.

Il Dirigente ha l’obbligo, e la responsabilità, di presentare la richiesta del fabbisogno necessario di personale per realizzare le attività formative istituzionali previste dal PTOF in riferimento al numero di alunni iscritti. Attività che comporta l’assunzione di responsabilità sia a garanzia della corretta fruizione del diritto allo studio che erariale.

