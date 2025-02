Il docente dimezzato, se ne parla a Roma in un convegno con giornalisti, pedagogisti e sindacalisti

Il docente dimezzato, se ne parla a Roma in un convegno con...

Il “docente dimezzato” è il tema del convegno di studio promosso dal’Associazione Unicorno l’AltrascuolA in programma a Roma il prossimo 26 febbraio.

Ma perché il docente è oggi “dimezzato”?

Le ragioni, spiegano i promotori sono tante, ma tutte riconducibili al mancato riconoscimento sociale e professionale dei docenti che non solo hanno ormai un contratto da impiegato con una delle peggiori retribuzioni della UE, ma sono anche assunti con concorsi inappropriati oltre che traditi da sindacati inadeguati.

Alla tavola rotonda che sarà il “piatto” forte della giornata prenderanno parte, tra gli altri il giornalista Pino Aprile, il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, il pedagogista Roberto Maragliano, il Segretario Nazionale Unicobas Scuola Stefano d’Errico, Antonella Di Bartolo,dirigente IC “Pertini” di Palermo, Stefano Lonzar, Vicepresidente Unicorno l’AltrascuolA e Alvaro Belardinelli direttore di “Unicobas”.

L’evento si svolgerà presso l’aula magna del Liceo Classico “Terenzio Mamiani” di Roma ma potrà essere seguito anche on line sul canale youtube attivato dagli organizzatori.