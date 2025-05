Il mare è passione e lavoro, ma serve formazione: 247 studenti a bordo della motonave La Suprema per saggiare vita di bordo e alta cucina

Un progetto che ha coinvolto 159 studenti provenienti da 13 scuole e enti di formazione della Liguria, 88 da istituti italiani di Abruzzo, Lazio, Piemonte, Sicilia e tre scuole francesi. Sono gli studenti, degli indirizzi alberghiero, nautico e turistico che hanno partecipato alla XII edizione di Orientamenti Sailor, l’esperienza formativa promossa dalla Regione Liguria per avvicinare i giovani al mondo delle professioni marittime.

A bordo della motonave La Suprema di Grandi Navi Veloci, i 247 studenti hanno vissuto quattro giorni intensi di formazione, orientamento e confronto diretto con esperti del settore, navigando sulla rotta Genova–Palermo–Genova.

Durante le giornate di formazione, i ragazzi hanno partecipato ad oltre 20 laboratori pratici, esplorando concretamente le diverse opportunità professionali legate al mare.

Ma a bordo della motonave si è fatta non solo formazione tecnica ma anche umana: “Il personale di bordo – hanno sottolineato gli organizzatori – si è dimostrato parte attiva dell’esperienza: disponibile, empatico e pronto ad accogliere i ragazzi, creando un ambiente sereno, motivante e profondamente autentico”.

Inoltre, i ragazzi hanno toccato con mano la vera vita di bordo e l’alta cucina: molto seguita, a questo proposito, è stata la sezione dedicata al mondo della ristorazione.

Le masterclass di cucina, sala e bar sono state di alto livello, con una particolare attenzione alla panificazione artigianale e – immancabile – alla tradizione della pizza napoletana. Non solo pratica, ma anche emozione: i ragazzi hanno interagito con il personale a bordo, ascoltato le loro storie, osservato la dedizione quotidiana. Un’esperienza capace di suscitare vera passione.

Il progetto, nato nel 2013 all’interno del Salone Orientamenti, è promosso da una serie di istituzioni locali e nazionali: Regione Liguria, Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale, Accademia della Marina Mercantile, Capitaneria di Porto, GNV e Istituto Nautico San Giorgio. Collaborano anche MSC, Costa Crociere, Guardia Costiera Ausiliaria, Università di Genova, Lega Navale Italiana e numerosi istituti scolastici e enti di formazione.

Di seguito, l’elenco delle scuole liguri partecipanti: da Genova, gli istituti San Giorgio, Marco Polo, Bergese, Marsano, Firpo Buonarroti, Einaudi, Casaregis e Galilei; da Imperia l’Istituto Andrea D’Oria e l’ente Sei-Cpt; da Savona i Falcone e Ferraris Pancaldo; da La Spezia il Cappellini Sauro. Dalle altre regioni italiane e dalla Francia, una rete internazionale sempre più ampia.

“Orientamenti Sailor è un progetto formativo di eccellenza – hanno fatto sapere con una nota gli assessori regionali alla Formazione e al Fondo Sociale Europeo – : mettere i ragazzi a contatto con la realtà del lavoro, guidati da operatori esperti, è il modo più efficace per far emergere le attitudini e offrire orientamento vero. È anche un modo concreto per mostrare quanto la Liguria possa offrire in termini di opportunità nel settore marittimo”.