Il ministro Bianchi ha il Covid: “Sto bene e lavorerò da casa”

“Sto bene e continuerò a lavorare da casa”. Queste le parole del ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi che ha contratto il Covid.

Il titolare del dicastero dell’istruzione aveva partecipato sempre da casa, all’evento sulla burocrazia a scuola, organizzato dalla Gilda degli Insegnanti il 29 marzo. In quell’occasione era evidente come il Ministro non fosse nelle migliori condizioni di salute e lo stesso al termine dell’intervento aveva affermato di avere qualche difficoltà a continuare a parlare, salutando tutti i convenuti.

Tramite la pagina Facebook, Bianchi ha dichiarato: “Oggi ho fatto un tampone di controllo e sono risultato positivo al Covid. Sono in isolamento, fortunatamente sto bene e continuerò a lavorare da casa nei prossimi giorni”.