Registrati
Attualità
11.10.2026

Il nuovo PEI dopo il Decreto 170/2026: innovazioni normative, procedure operative e impatti sull’inclusione scolastica

Francesco Di Palma
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Tempi per la redazione e l'approvazione del PEI
Assegnazione delle ore di sostegno
Validità del PEI in assenza di una componente

Il Decreto 170 del 30 settembre 2026, entrato in vigore il 1° ottobre 2026, introduce alcune novità riguardanti il Piano Educativo Individualizzato (PEI) degli alunni con disabilità. Le modifiche interessano diversi aspetti della sua elaborazione e approvazione, con conseguenze sulle procedure adottate dalle istituzioni scolastiche.

In particolare, il provvedimento interviene sulle tempistiche di redazione del PEI, sulle modalità di definizione delle ore di sostegno didattico e sulla possibilità per il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) di approvare il documento anche in assenza di una o più componenti.

Tempi per la redazione e l’approvazione del PEI

Il Decreto 170/2026, in attesa di conversione in legge, modifica l’articolo 7, comma 2, lettera g), del Decreto legislativo 66/2017. Il provvedimento introduce scadenze differenti per la redazione e l’approvazione del PEI, distinguendo tra alunni già iscritti nella stessa scuola e studenti di nuova iscrizione o nuova certificazione.

  • Alunni già iscritti nella medesima scuola: il PEI, redatto in via definitiva entro giugno, può essere modificato o rettificato entro le prime due settimane di ottobre qualora emergano nuove condizioni di funzionamento della persona. Resta comunque possibile intervenire successivamente in presenza di ulteriori cambiamenti.
  • Alunni di nuova iscrizione o nuova certificazione: il PEI deve essere predisposto in via provvisoria entro giugno e approvato in via definitiva entro e non oltre il 15 ottobre.

Assegnazione delle ore di sostegno

Per quanto riguarda l’attribuzione delle ore di sostegno didattico, il Decreto 170/2026, modificando il Decreto legislativo 66/2017, affida al GLO il compito e la responsabilità di stabilire il numero di ore da assegnare alla classe. Tale decisione deve essere adeguatamente motivata nell’ambito della definizione del PEI.

Il numero di ore assegnate rimane invariato nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, salvo aggiornamenti giustificati da nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Nel passaggio da un grado scolastico a un altro, invece, il PEI viene aggiornato tenendo conto delle condizioni dell’alunno e del contesto scolastico, al fine di definire le ore di sostegno da assegnare alla nuova classe.

Validità del PEI in assenza di una componente

Il decreto stabilisce inoltre che l’approvazione del PEI da parte del GLO rimane valida anche in assenza di una o più componenti, purché la seduta sia stata regolarmente e formalmente convocata.

decreto legge scuola 2026PEI

Il docente di sostegno da figura didattica a funzionario dell’amministrazione scolastica? Cosa potrebbe accadere se il DL 170/26 diventerà legge

Segregazione scolastica e il mito del “30%”: cosa dicono davvero i dati

Cattedra come “ripiego” e docenti vecchi, mestiere poco attrattivo: arriva il nuovo fascicolo del docente, ecco quando

La figura e il ruolo del docente di sostegno alla luce del decreto 170 del 2026

Inclusione e disabilità: i numeri della relazione tecnica del DL 170 dicono che fra 15 anni i docenti di sostegno potrebbero essere di più di quelli di posto comune

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Il nuovo PEI dopo il Decreto 170/2026: innovazioni normative, procedure operative e impatti sull’inclusione scolastica

Francesco Di Palma

Valditara: il burqa umilia le donne, retaggio del più violento patriarcato che va proibito anche fuori scuola

Alessandro Giuliani

Percorso abilitante per l’insegnamento: requisito previsto per partecipare al concorso docenti per la scuola secondaria

Salvatore Pappalardo

Sempre meno alunni e docenti: cosa si deve fare per invertire il trend? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Redazione
vai alla ricerca avanzata