Il decreto scuola è a un passo dalla conversione in legge. Il 24 novembre il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto alla Camera la questione di fiducia sul testo identico a quello approvato dal Senato. Dopo il voto di fiducia si passerà agli ordini del giorno, con il via libera finale atteso tra stasera e la mattina di domani, 26 novembre. Il tempo stringe: il DL 170 del 30 settembre va convertito entro il 29 novembre, pena la decadenza. Da qui la scelta dell’esecutivo di accelerare.

Le misure in arrivo

Resta il tetto del 30% di alunni stranieri per classe, che però non si applica a chi ha già un’adeguata conoscenza dell’italiano. Confermati anche i corsi di lingua per i genitori che hanno poca dimestichezza con l’italiano e il divieto di indossare burqa e niqab. Il provvedimento contiene inoltre interventi sul Piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità, nuove risorse per la formazione dei docenti e la norma sugli e-book scontati, il punto che ha acceso lo scontro nella maggioranza. Un pacchetto eterogeneo, che tocca da vicino studenti, famiglie e insegnanti.

Lo scontro sui libri digitali

La tensione è emersa il 23 novembre in Commissione Cultura. Forza Italia puntava a cancellare con un emendamento la disposizione sui libri di testo introdotta al Senato. Per evitare che la proposta degli azzurri si trasformasse in un caso politico, anche Fratelli d’Italia ha presentato alcune modifiche. Alla fine tutti gli emendamenti sono stati ritirati e il presidente della Commissione, vista la scadenza ravvicinata, ha rimesso ogni decisione all’Aula. Un passaggio andato diversamente dalle previsioni, che ha messo in luce sensibilità distanti tra gli alleati di governo.

Partita ancora aperta

La fiducia chiude la strada a modifiche del decreto, ma non il confronto politico. Forza Italia non intende infatti rinunciare a intervenire sui libri digitali. La possibile via d’uscita è un ordine del giorno che impegni il Governo a tornare sulla questione in un prossimo provvedimento legislativo. Una soluzione che consentirebbe di approvare il testo nei tempi previsti, rinviando il nodo senza scioglierlo. Gli occhi sono ora puntati su Montecitorio, dove si chiude un percorso parlamentare segnato dalle polemiche già al Senato, che aveva dato il primo sì al provvedimento la scorsa settimana.