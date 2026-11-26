Tre furti in dodici mesi e danni per oltre ventimila euro. È la situazione della scuola elementare Pascucci di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, che sembra essere diventata un bersaglio fisso dei malviventi. L’ultimo caso, riporta Rimini Today, risale a pochi giorni fa. “Questa volta a sparire sono stati 24 computer portatili e diverse plastificatrici, custoditi al piano superiore dell’edificio. Un bottino del valore di circa seimila euro, che va ad aggiungersi a quello dei due precedenti colpi messi a segno ai danni dell’istituto”.

Fatto inaccettabili, su cui si è accesa anche l’attenzione della politica. “La consigliera comunale Jenny Dolci (Alleanza civica) ha presentato un’interrogazione con richiesta di risposta orale per chiedere all’amministrazione di rafforzare la sicurezza degli edifici scolastici cittadini“, si legge ancora. “La consigliera ha evidenziato come gli episodi, oltre a rappresentare un danno economico, siano motivo di preoccupazione per le famiglie e il personale scolastico“. La situazione, insomma, è molto seria.

Anche per questo l’attenzione si sta concentrando sui sistemi di sicurezza degli edifici e sulla la gestione degli accessi al di fuori dell’orario scolastico. “È necessario adottare misure preventive strutturali e organizzative”, dice la consigliera, citata dalla testata, “rivedendo anche la gestione degli accessi pomeridiani e serali (incluso l’uso della palestra da parte di soggetti esterni), evitando che gli interventi si limitino alla sola gestione delle emergenze successive ai furti”.