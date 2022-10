Il Piano Educativo Individualizzato. Cos’è, quali sono i suoi contenuti, chi lo compila e a cosa serve?

In questa fase dell’anno scolastico in tutte le scuole di ogni ordine e grado si riunisce il GLO al fine di elaborare il PEI (Piano Educativo Individualizzato). Con nota n° 15760 del 14 ottobre 2022 il Ministero, nell’attesa che sia emanato il decreto relativo “all’adozione del modello nazionale del PEI e delle correlate linee guida”, ha disposto che per l’anno scolastico 2022/2023 sia adottato il modello vigente.

Cos’è il PEI (Piano Educativo Individualizzato)

E’ il documento facente parte della programmazione educativo – didattica della classe, nel quale sono descritti:

• gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno,

• gli obiettivi, i metodi e i criteri di valutazione.

Chi lo elabora

Il PEI è elaborato dal GLO (Gruppo di Lavoro per L’inclusione) composto da:

• il Dirigente scolastico

• tutti i docenti contitolari che operano nella classe

• i genitori dell’alunno disabile o chi ne fa le veci

• le figure professionali specifiche, interne ed esterne che interagiscono con la classe o con l’alunno,

l’assistente all’autonomia e alla comunicazione;

rappresentante del GIT territoriale;

psicopedagogista;

docenti referenti per le attività d’inclusione o docenti con incarico nel GLI

per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI.

• un rappresentante designato dal Direttore sanitario dell’UMV (Unità Multidisciplinare di Valutazione) dell’ASL di residenza dell’alunno;

• gli studenti e le studentesse con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione;

• Il Dirigente scolastico, in qualità di presidente, può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale

Tempi di elaborazione

Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno, sottoscritto e approvato entro il 31 ottobre; va verificato periodicamente nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e, ove occorresse, apportare eventuali modifiche e integrazioni.

Quando si riunisce il GLO

Il GLO si riunisce, su convocazione del Dirigente scolastico o da un suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione. La seduta é valida anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

A cosa serve

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è uno strumento che serve ai docenti per promuovere il processo inclusivo degli alunni con disabilità e si sostanzia in un progetto educativo calibrato sui bisogni e sulle esigenze specifiche di ognuno di essi

Contenuti del PEI

Il PEI contiene, oltre agli obiettivi didattici e educativi, formativi e apprenditivi previsti nell’anno scolastico nella programmazione di classe,

• i percorsi e le attività specifiche;

• gli strumenti e i sussidi anche tecnologici;

• i criteri e i metodi di valutazione;

• le forme di collaborazione tra scuola famiglia ed extra-scuola.

Il percorso formativo per le scuole

Su questi temi il percorso formativo di 25 ore Il PEI per una scuola inclusiva – Esempi commentati di progettazione del nuovo PEI, azioni e strategie rivolto alle scuole per l’anno scolastico 2022/2023 a cura di Salvatore Impellizzeri e Katia Perdichizzi, organizzato nell’ambito del progetto Insegnare per lasciare il segno – Un modo nuovo di apprendere/insegnare.