Napoli calcio, prof va a scuola in maglia azzurra e parrucca e propone un compito sulla partita: “I ragazzi erano contenti”

Un compito in classe particolare: un docente di fisica di un liceo di Napoli, lo scorso 26 maggio, primo giorno di scuola dopo la partita Napoli-Cagliari del 23 maggio, che ha sancito la vittoria dello scudetto per la squadra partenopea, ha proposto alla sua classe una verifica basata proprio sul match calcistico.

Ecco alcune delle tracce, diffuse da Il Mattino: “Durante la partita Napoli-Cagliari, che ha sancito la vittoria del 4° scudetto del Napoli, il calciatore azzurro McTominay, noto come ‘McFratm’, ha segnato uno splendido goal in sforbiciata, alzandosi ad una altezza di circa 1.6m. Calcola la velocità e il tempo di caduta”.

Oppure: “Durante i festeggiamenti per il 4° scudetto, i calciatori del Napoli, prendono in braccio il proprio allenatore, Antonio Conte, portandolo a 0.80m da terra. Ipotizzando che lo lancino con una velocità iniziale v0=2.5m/s, calcola l’altezza massima raggiunta rispetto al suolo e il tempo di volo”.

Giusto legare i compiti alla realtà?

Insomma, un modo particolare per coinvolgere gli studenti, molti dei quali, probabilmente erano reduci da un weekend di celebrazioni in onore della propria squadra del cuore. “Quando posso cerco sempre di fare qualche esercizio legato alla realtà anche perché ci viene chiesto dalla programmazione scolastica. E quale tema è più attuale della vittoria dello scudetto”, ha detto il docente.

“I ragazzi erano contentissimi e divertiti. Anche perché, e quello era il mio principale obiettivo, hanno potuto capire che la fisica non è solo una materia scolastica che si ferma alla teoria dei libri di testo ma che anzi, a volte inconsciamente, la applichiamo con azioni quotidiane nella vita di tutti i giorni”, ha aggiunto.

A quanto pare l’idea ha premiato il docente: i ragazzi hanno ottenuto tutti buoni voti e addirittura alcuni hanno consegnato il compito prima del tempo. “Sono tifosissimo del Napoli e infatti dopo la vittoria mi sono presentato a scuola con maglia del quarto scudetto e parrucca azzurra”, ha chiosato ironicamente il professore.

Napoli, i festeggiamenti del 2023

In occasione dello scudetto vinto dal Napoli nel 2023, con una letterina scritta a mano, i piccoli alunni dell’Istituto comprensivo Sauro-Errico-Pascoli di Napoli hanno chiesto al preside di poter presentarsi in classe con i capelli tinti di azzurro in onore della squadra: “La classe IIAp chiede di poter venire a scuola con i capelli azzurri per festeggiare lo scudetto tanto atteso del Napoli. Inoltre la classe chiede l’uscita anticipata come regalo da parte vostra. Confidiamo nel vostro buon cuore. Grazie”, questo il contenuto del messaggio. Il dirigente scolastico, tifoso sfegatato, ha acconsentito dicendo di voler fare altrettanto.

Promessa mantenuta: come testimonia una foto pubblicata sul suo profilo Facebook, il preside Piero De Luca si è mostrato con la barba e il pizzetto tinto di azzurro, insieme ai bambini con i capelli tinti dello stesso colore.

Dei piccoli alunni hanno deciso di presentarsi a scuola per la foto di classe tutti indossando la maglia del Napoli. Qualche giorno prima una docente e di un dirigente scolastico che hanno portato in gita delle classi ai murales di Maradona nel centro del capoluogo campano, nei Quartieri Spagnoli, dicendo di voler unire la didattica al folklore.