Cinque insufficienze alle medie, bocciatura legittima: le presunte carenze di comunicazione con la famiglia non regalano la promozione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ha pronunciato una sentenza in materia di valutazione scolastica (n. 01378/2026) che riafferma con nettezza i confini della discrezionalità tecnica dei docenti e la natura pedagogica della non ammissione scolastica. Il Giudice amministrativo ha respinto integralmente il ricorso proposto dai genitori di un’alunna frequentante la terza classe della scuola secondaria di primo grado, fermata dal Consiglio di Classe all’esito dello scrutinio dell’8 giugno 2026 con cinque insufficienze e non ammessa all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Cinque insufficienze e valutazione del Consiglio di Classe

La vicenda trae origine dal documento di valutazione finale. L’alunna è stata fermata a causa di un quadro di insufficiente preparazione distribuito su cinque discipline fondamentali:

Matematica : voto 4 (insufficienza grave);

: voto 4 (insufficienza grave); Scienze : voto 5;

: voto 5; Inglese : voto 5;

: voto 5; Francese : voto 5;

: voto 5; Musica: voto 5.

A questo quadro didattico si è affiancata una flessione nel voto di comportamento, passato dall’8 del primo quadrimestre al 6 dello scrutinio finale. Nel documento di valutazione finale, il Consiglio di Classe ha così motivato analiticamente la decisione: “Ha mostrato un’attenzione discontinua. L’impegno è stato spesso superficiale e non adeguato. Ha dimenticato a volte il materiale e non ha sempre rispettato le scadenze convenute. Il livello di maturazione personale è in corso di evoluzione. Ha conseguito gli obiettivi in modo accettabile ed una parziale autonomia operativa.”

Dall’analisi della dinamica quadrimestrale è emerso un peggioramento nel secondo quadrimestre in tre materie insufficienti (matematica, francese e musica) e un peggioramento in una materia sufficiente (italiano), a fronte del miglioramento registrato solo in due discipline (storia e geografia). L’andamento non evidenziava dunque alcuna progressione verso un pieno recupero, bensì la persistenza di marcate difficoltà.

Contro il provvedimento di non ammissione, i genitori della minore hanno adito il TAR Brescia chiedendo l’annullamento previa sospensiva (già rigettata in fase monocratica con decreto cautelare).

La famiglia ha articolato cinque motivi di censura, successivamente riproposti nei motivi aggiunti a seguito dell’accesso agli atti del registro elettronico e dei verbali:

Errate valutazioni di profitto : omessa considerazione dei progressi maturati e mancata valutazione globale dello studente.

: omessa considerazione dei progressi maturati e mancata valutazione globale dello studente. Difetto di istruttoria : mancata valutazione della documentazione scolastica nella sua interezza.

: mancata valutazione della documentazione scolastica nella sua interezza. Carenza di motivazione : inadeguata esplicitazione delle ragioni nel verbale di scrutinio finale.

: inadeguata esplicitazione delle ragioni nel verbale di scrutinio finale. Uso punitivo delle note : utilizzo improprio del voto di condotta e delle note con finalità sanzionatoria.

: utilizzo improprio del voto di condotta e delle note con finalità sanzionatoria. Violazione garanzie informative: carenza di comunicazioni tempestive e insufficiente coinvolgimento della famiglia.

Discrezionalità tecnica dei docenti

Nel confermare la legittimità dell’operato dell’Istituto scolastico, il TAR ha richiamato i principi cardine della giurisprudenza amministrativa in materia di valutazioni scolastiche.

Sulla base dei consolidati orientamenti del Consiglio di Stato (Sezione VI, n. 5613/2015 e Sezione VII, n. 9144/2024), la sentenza ribadisce che la valutazione del rendimento scolastico costituisce un’espressione di discrezionalità tecnica pura. Il giudizio qualitativo sulle competenze acquisite dagli studenti fa parte del merito dell’attività didattica ed è affidato in via esclusiva al corpo docente.

“Il giudice amministrativo è sfornito del potere di sindacare au fond le valutazioni tecnico-discrezionali relative all’apprendimento dell’alunno, le quali sono operate dal corpo docente sulla base di precise cognizioni tecnico-scientifiche e in forza di un giudizio qualitativo che fa parte del merito dell’attività didattica. Si tratta di valutazioni non utilmente replicabili in sede giudiziaria… e dunque censurabili nel giudizio di legittimità solo nei ristretti limiti della manifesta illogicità, del difetto di istruttoria e del travisamento dei fatti.”

Il TAR ha chiarito che il dato oggettivo della preparazione insufficiente e dell’incompleta maturazione personale rappresenta il presupposto necessario e sufficiente per la decisione presa in sede di scrutinio finale. In questo contesto, la media matematica complessiva dei voti riportati nelle varie materie risulta irrilevante a fronte di valutazioni negative in discipline qualificanti il corso di studi.

La bocciatura: non una sanzione, ma una misura formativa

Un passaggio d’insieme di fondamentale importanza concerne la qualificazione giuridica e pedagogica del provvedimento di non ammissione. Nella scuola secondaria di primo grado, l’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 stabilisce che la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo costituisce un’eccezione anche in presenza di plurimi voti insufficienti, imponendo un’attenta ricognizione della gravità della situazione scolastica.

I magistrati bresciani hanno puntualizzato che la non ammissione non ha alcuna finalità afflittiva o punitiva: “La non ammissione, sebbene percepibile dal destinatario come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell’accertamento del mancato raggiungimento di competenze e abilità proprie della classe frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell’anno scolastico proprio al fine di colmare le lacune nell’apprendimento fatte registrare dallo studente.”

In tale cornice, il principio di proporzionalità invocato dai ricorrenti non risulta affatto violato. Lo studente ha al contempo il diritto e l’obbligo di uscire da un segmento scolastico con una preparazione effettiva; accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, la ripetizione dell’anno scolastico diviene una conseguenza necessaria nell’interesse primario dello studente stesso.

Comunicazioni scuola-famiglia e note disciplinari

La sentenza esamina in dettaglio due questioni di rilevante impatto pratico nelle relazioni tra istituzione scolastica e famiglie: la trasparenza informativa e l’uso delle note sul registro.

Il valore delle comunicazioni e i “crediti scolastici”

La parte ricorrente ha lamentato l’insufficiente coinvolgimento dei genitori e la mancata tempestiva comunicazione delle difficoltà manifestate dall’alunna. Il Giudice amministrativo ha innanzitutto accertato che la documentazione versata in atti attestava un costante rapporto informativo, con comunicazioni formalizzate nei mesi di febbraio, marzo e maggio 2026, verbali dei consigli di classe intermedi e report del registro elettronico.

In secondo luogo, il TAR ha fissato una regola di diritto fondamentale:

L’unico oggetto del procedimento valutativo scolastico è l’accertamento del livello di apprendimento raggiunto dal discente. Eventuali carenze o incompletezze nelle interlocuzioni tra scuola e famiglia non possono trasformarsi in “crediti scolastici” utilizzabili per riportare artificialmente sulla sufficienza la valutazione del Consiglio di Classe. Le omissioni informative possono eventualmente assumere rilievo a fini risarcitori (qualora sia dimostrato un nesso di causalità con la mancata acquisizione della preparazione), ma non viziano la legittimità del giudizio di non ammissione.

L’integrazione delle note disciplinari

I genitori avevano dedotto che le annotazioni disciplinari e il calo del voto di condotta (da 8 a 6) avessero espresso una finalità sanzionatoria latente. Il TAR ha rigettato la censura spiegando che il Consiglio di Classe deve formulare un giudizio complessivo che includa anche la partecipazione al percorso educativo e l’atteggiamento manifestato nell’ambiente scolastico.

Le note disciplinari non sono state impiegate come autonomo e determinante presupposto della bocciatura, bensì sono confluite legittimamente nel quadro istruttorio globale quali elementi sintomatici del livello di maturazione e inserimento della minore, senza sostituire la valutazione del rendimento didattico.

Esito del giudizio

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda di Brescia, ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, confermando la legittimità della non ammissione dell’alunna all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.