Tagli scuola, Bianchi replica: non voglio fare polemiche. Il fatto che Giorgetti li abbia comunicati e lui li voglia togliere pone problemi

I tagli alla scuola presenti nel disegno di legge di bilancio varato dal Governo il 28 ottobre sono arrivati come una doccia fredda: nel documento c’è scritto nero su bianco che si prevede un taglio di 7mila posti di cui quasi 5mila docenti dell’organico di potenziamento e oltre 2mila Ata.

Mercoledì 4 novembre, alla Camera dei Deputati, durante le interrogazioni a risposta immediata, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha detto: “Occorre essere molto chiari su questo punto: i tagli organici dei docenti sono stati effettuati in misura rilevante dal governo Draghi, con l’allora ministro Bianchi del Partito Democratico, e sono stati votati da molti parlamentari dell’attuale opposizione, portando a oltre 10.000 tagli complessivi (10.157 posti in meno)”.

Il ministro Bianchi oggi, 10 novembre, ha detto la sua ai microfoni di Radio Radicale: “Il calo demografico non giustifica i tagli perché è cambiata l’area della società a cui si rivolge la scuola. Ci sono molti studenti che hanno bisogno di più attenzioni, c’è un accresciuto fabbisogno di formazione”.

“Deve aumentare l’educazione per gli adulti, il life long learning. C’è un forte cambiamento del ruolo della scuola in società, si ha sempre più bisogno di scuola”.

Poi, la replica diretta a Valditara: “Non voglio fare polemiche con il ministro. In quell’epoca si riusciva ad avere una gestione adeguata del personale. Inoltre non vi erano conflitti interni al Governo: il fatto che il ministro del Tesoro comunichi il taglio e il ministro dica che farà di tutto per toglierlo pone dei problemi sulla coerenza interna all’esecutivo. Tutte le azioni che abbiamo fatto in quel periodo erano legate ad un confronto diretto con tutte le parti”.

Poi, sul tetto del 30% di alunni stranieri: “Non è ammissibile. Bisogna dare più fiducia a docenti, dirigenti e alle scuole”.

Le reazioni

Le reazioni non si sono fatte attendere. Il 5 novembre CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e ANIEF hanno annunciato, in una nota unitaria, l’avvio di una mobilitazione contro i tagli al personale previsti. La prima tappa è fissata per mercoledì 11 novembre, con un sit-in a Roma. Lunedì 16 novembre seguiranno assemblee in orario di servizio negli istituti di tutta Italia, con l’intervento in diretta streaming dei leader nazionali delle quattro sigle. Gilda e Cgil, inoltre, hanno annunciato di voler scioperare il prossimo 20 novembre.

Il ministro sapeva?

Il 3 novembre una dichiarazione del vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha scatenato la polemica: il leader della Lega, partito del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze, si è smarcato dicendo di non sapere nulla dei tagli.

E Valditara? A quanto pare anche il ministro sarebbe rimasto sorpreso. Da fonti del Carroccio, riferisce l’Ansa, è stato riportato che “tecnici e parlamentari della Lega sono al lavoro per individuare le risorse necessarie a evitare i tagli ipotizzati agli organici del mondo della scuola”. Poi il capo del dicastero di Viale Trastevere, il 5 novembre, ha confermato di voler fare dietrofront.

Anche il primo partito di Governo, Fratelli d’Italia, si è mosso: mercoledì 4 novembre, i vertici di FdI hanno messo in agenda un incontro via della Scrofa con la Cisl, proprio per confrontarsi sulla Manovra.