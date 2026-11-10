Mense scolastiche, più prodotti biologici ma troppi cibi industriali e sprechi alimentari: i dati nell’11° Rating di Foodinsider

Le mense scolastiche italiane diventano più attente alla qualità degli alimenti e alla sostenibilità ambientale, ma continuano a utilizzare troppi prodotti industriali e a monitorare poco gli sprechi alimentari.

È quanto emerge dall’11° Rating dei menù scolastici di Foodinsider, presentato il 9 novembre 2026 presso la Sala stampa della Camera dei deputati.

L’indagine prende in esame 64 servizi di ristorazione scolastica in 63 Comuni, che complessivamente distribuiscono circa 450.000 pasti al giorno nelle scuole primarie, pari a circa il 45% dei pasti giornalieri stimati a livello nazionale per questo segmento.

Più varietà nei menù e maggiore attenzione al biologico

I dati mostrano alcuni miglioramenti, favoriti anche dall’introduzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella ristorazione collettiva.

La percentuale di menù che propongono almeno quattro cereali differenti al mese è passata dal 40,4% del 2020 al 64,1% del 2026. Cresce anche la presenza dei legumi: i menù che li prevedono come piatto principale almeno tre volte al mese sono aumentati dal 7,7% al 31,3%.

Rimane tuttavia elevato il consumo di carne rossa, presente da quattro a sette volte al mese nel 62,5% dei menù, mentre i piatti principali a base vegetale compaiono soltanto nel 42,2% dei casi.

Migliora la qualità delle materie prime: l’82,8% dei menù comprende almeno 14 prodotti biologici alla settimana, contro il 55,8% del 2020. Aumentano inoltre gli approvvigionamenti locali.

Troppi prodotti pronti nelle mense

Nonostante i progressi, il 73,4% dei menù analizzati contiene ancora prodotti lavorati o già preparati.

Particolarmente significativo il caso del pesce: merluzzo e platessa sono le varietà prevalenti e, in circa il 56% dei casi, vengono serviti impanati o sotto forma di bastoncini, crocchette e altri prodotti preformati.

Secondo Foodinsider, acquistare materie prime di qualità non basta: occorre valorizzare le competenze dei cuochi e la preparazione di piatti freschi, equilibrati e appetibili, capaci anche di avvicinare i bambini a nuovi sapori.

Sprechi alimentari: diminuiscono i controlli

Sul fronte ambientale si registra una riduzione dell’utilizzo della plastica: l’82,8% dei servizi utilizza stoviglie lavabili, mentre il ricorso a quelle monouso è sceso al 12,5%.

Preoccupano invece i dati sul monitoraggio degli sprechi alimentari. Il 26,6% dei servizi dichiara di non effettuare mai controlli sugli avanzi, mentre la quota di quelli che li svolgono quotidianamente è diminuita dal 44,1% del 2023 al 20,3%.

Si tratta di un aspetto particolarmente importante, perché verificare quanto cibo rimane nei piatti permette di valutare il gradimento delle preparazioni, correggere i menù e ridurre gli sprechi.

Arriva il Rating 2.0: sette criteri per valutare le mense

Dopo undici anni di monitoraggio, Foodinsider introduce il Rating 2.0, un sistema di valutazione che supera l’analisi dei soli menù per considerare la qualità complessiva del servizio.

Le sette dimensioni prese in esame sono:

biodiversità alimentare;

salute e qualità nutrizionale;

presenza di alimenti trasformati e ultraprocessati;

qualità gastronomica;

filiere locali e sostenibili;

economia circolare e riduzione degli sprechi;

partecipazione della comunità scolastica.

Il nuovo sistema introduce inoltre una scala di valutazione da 0 a 100 e attribuisce maggiore importanza alla preparazione interna dei pasti, alla provenienza delle materie prime e al coinvolgimento delle famiglie.

La mensa scolastica come investimento per il territorio

Il rapporto invita infine a considerare la ristorazione scolastica non soltanto come un servizio da garantire, ma come uno strumento di politica alimentare, sociale ed economica.

Attraverso gli acquisti pubblici, le amministrazioni possono infatti sostenere le produzioni agricole locali, favorire filiere sostenibili, migliorare la qualità dell’alimentazione dei bambini e contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale.

La sfida indicata da Foodinsider è quindi passare dalla semplice valutazione dei menù a una visione più ampia della mensa scolastica, intesa come investimento nella salute degli alunni, nella sostenibilità e nello sviluppo delle comunità locali.