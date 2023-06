Il Programma “Latte nelle Scuole” destinato ai bambini delle scuole primarie italiane

La strada giusta per imparare i principi di una dieta varia ed equilibrata passa anche attraverso la scuola.

Il Programma di educazione alimentare “Latte nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea e realizzato annualmente dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intende accompagnare i bambini ad apprendere questi principi, in modo che possano farli propri e applicarli per il resto della vita.

Gli alunni delle scuole primarie aderenti al Programma saranno coinvolti in un percorso educativo sul consumo di latte e prodotti derivati, ne conosceranno le caratteristiche, i benefici e qual è il modo migliore di consumarli alternandoli ad altri alimenti, per avere il giusto apporto di tutte le sostanze importanti per il corretto funzionamento dell’organismo.

Dal 2018 fino ad oggi, “Latte nelle scuole” ha organizzato annualmente degustazioni di latte fresco, yogurt e formaggi direttamente in classe, incontri di formazione per gli insegnanti, giornate a tema con attività ludico-didattiche, visite didattiche in presenza e virtuali nei luoghi dove viene prodotto il latte e i suoi derivati.

Per informazioni sul Programma: www.lattenellescuole.it oppure [email protected]

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO