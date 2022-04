Il prossimo concorso ordinario quale grado di scuola riguarderà?

Il nuovo decreto reclutamento approvato in Cdm nella serata del 21 aprile (ma che tuttora è in fase di lavorazione al Ministero dell’Istruzione e dunque è passibile di ulteriori modifiche) all’articolo 2 chiarisce le modalità di accesso al ruolo nella scuola secondaria: si partirà da un percorso abilitante, il quale darà accesso al concorso, che a sua volta verrà seguito da un anno di prova finalizzato alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

I passaggi dell’immissione in ruolo per la scuola secondaria

Riepiloghiamo i vari passaggi:

percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;

di formazione iniziale e prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche; concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

nazionale, indetto su base regionale o interregionale; periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Ricordiamo che tale percorso abilitante sarebbe quello destinato all’insegnamento nella scuola secondaria.

E per la scuola dell’infanzia e primaria?

Per insegnare alla scuola dell’infanzia e primaria, ad oggi l’abilitazione all’insegnamento si consegue con la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. Tale laurea si consegue al termine di un corso quinquennale magistrale a ciclo unico, comprensivo di tirocinio.

La relativa disciplina è contenuta negli articoli 3, 6 e 7 del Decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal Decreto ministeriale 81 del 25 marzo 2013.

Questa considerazione serve a ipotizzare quali tempi possiamo immaginare per il prossimo concorso ordinario. Il fatto che il concorso ordinario secondaria debba seguire la strada tracciata dal MI nella bozza del decreto reclutamento e che passa per il nuovo percorso abilitante (per il quale dovrà mettersi in moto una macchina organizzativa non indifferente), mentre il concorso ordinario infanzia e primaria seguirebbe le regole di sempre, legate alla laurea abilitante, lascia pensare che il prossimo nuovo concorso ordinario possa essere proprio quello infanzia e primaria (che richiede tempi di gestazione più rapidi, insomma).

Ma si tratta di ipotesi, lo ribadiamo. Il decreto reclutamento, infatti, deve ancora arrivare in Gazzetta Ufficiale e comunque per la sua conversione in legge potrebbe passare attraverso molte modifiche.

I tempi del concorso

Ricordiamo infine che in linea generale i vari concorsi ordinari dovrebbero avere cadenza annuale, secondo quanto auspicato da sempre dal ministro Bianchi, che per questo punta sulle procedure concorsuali semplificate, i quiz a risposta multipla.

A questo proposito, infatti, leggiamo nella bozza di decreto: al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità semplificate (delle quali abbiamo già riferito a questo link).

