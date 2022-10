Il sole per amico, parte il concorso per promuovere una corretta esposizione ai raggi solari e prevenire i tumori della pelle

È giunto alla sua quinta edizione il concoro “Il sole per amico: impariamo a proteggere la pelle”, promosso dall’Intergruppo Melanoma Italiano (IMI) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, con l’obiettivo di promuovere una corretta esposizione ai raggi solari e prevenire i tumori della pelle.

Il concorso, indirizzato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale, è indetto nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori della pelle e in particolare, del melanoma maligno cutaneo.

Con questa iniziativa, si vuole contribuire ad aumentare la consapevolezza dei danni provocati da una scorretta esposizione alle radiazioni ultraviolette, sia naturali (raggi solari) che artificiali (lampade e lettini solari) tra gli studenti.

Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno presentare i lavori entro e non oltre il 15 aprile 2023.

Per ciascuna tipologia di scuola Saranno selezionati dalla commissione esaminatrice tre elaborati video e/o audiovisivi (per un totale di nove cortometraggi), che saranno tutti pubblicati sul sito dell’Intergruppo Melanoma Italiano (www.melanomaimi.it).

L’Istituzione scolastica la cui classe/studenti risulteranno primi classificati per ciascuna tipologia di scuola (per un totale di tre cortometraggi) riceverà per la partecipazione un attestato ed un premio economico pari a 2.500,00 euro, la seconda classificata per ciascuna tipologia di scuola (per un totale di tre cortometraggi) 1.500,00 euro edinfine la terza classificata per ciascuna tipologia di scuola (per un totale di tre cortometraggi) 1.000,00 euro, da utilizzare da parte dei docenti per materiale scolastico.