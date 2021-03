Il vaccino per la scuola è il vaccino per il futuro

Il Coordinamento del Presidenti di Circolo e di Istituto della Regione Sardegna, si unisce alla richiesta dell’ANP di avviare il piano vaccinale –su base volontaria – per il personale scolastico della Sardegna.

In questo periodo, in cui la Sardegna è l’unica Regione a trovarsi in fascia bianca, grazie al senso di responsabilità e di rispetto delle regole da parte di tutta la popolazione, è fondamentale che il personale scolastico, senza ombra di dubbio una delle categoria maggiormente esposta al rischio di contagio, venga inserito prioritariamente tra le categorie da proteggere.

In moltissime Regioni della penisola, la campagna vaccinale del personale scolastico è già iniziata e procede a ritmi elevati.

La vaccinazione permetterebbe di garantire una protezione incisiva, evitando esposizioni a nuovi focolai, soprattutto ora che – finalmente – l’attività scolastica sta riprendendo a svolgersi in presenza.

La rinascita della scuola ed il suo proseguo fino alla fine dell’anno scolastico, passa attraverso la fiducia di sapere di avere garantita la protezione necessaria, garantendo a tutti gli studenti e le studentesse di tornare alla normalità.

Questo Coordinamento chiede che tutto il personale scolastico (Dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo tecnico e ausiliario), venga inserito celermente nel piano vaccinale, per la sicurezza e la serenità di tutti, e attraverso loro pianificare correttamente la salvaguardia dell’intera popolazione regionale.

Coordinamento Presidenti dei Consigli d’Istituto Sardegna