Il volto di Manzoni riemerge in un affresco a Merate: la scoperta nella scuola che porta il suo nome

Una scoperta inattesa ha sorpreso i restauratori impegnati nella scuola secondaria di primo grado di Merate (Lecco): durante i lavori di recupero è riemerso un affresco raffigurante Alessandro Manzoni, nascosto per decenni sotto uno strato di calce.

Il dipinto, collocato sullo scalone dell’ex collegio dei padri Somaschi – oggi sede dell’istituto comprensivo intitolato allo stesso scrittore – mostrava segni di degrado e vaste porzioni prive di pigmento. Nel corso di un intervento conservativo diretto dall’architetto Alessia Silvetti, il ritratto è tornato visibile nella sua interezza, destando grande stupore. “L’obiettivo – spiega la restauratrice a Repubblica – è stato consolidare l’opera, fermarne il degrado e permetterle di continuare a raccontare il passato”.

Secondo l’assessore all’urbanistica Maurizio Muzzi, il volto potrebbe essere stato intravisto già in passato, ma non se ne aveva più memoria. “È un’opera importante e cercheremo di valorizzarla al meglio – sottolinea – anche perché Manzoni frequentò questo stesso collegio tra il 1791 e il 1796, quando aveva dai sei agli undici anni”.

Sull’origine dell’affresco non ci sono certezze: l’edificio, fondato nel XVII secolo dai coniugi Riva-Spoleti e affidato ai Somaschi, ha attraversato fasi costruttive diverse, che probabilmente hanno portato a coprire alcune decorazioni.

Il restauro, dal costo complessivo di 120 mila euro, non è ancora concluso. Tra gli obiettivi iniziali vi era anche la riattivazione di un grande orologio murale del 1671, parte dello stesso apparato decorativo. L’operazione, molto complessa e onerosa, avrebbe dovuto essere sostenuta da una raccolta fondi, rimasta però senza esito.

Ora, con il ritrovamento del volto di Manzoni, cresce la speranza che istituzioni e privati contribuiscano alla valorizzazione di questo patrimonio, inserito anche nel progetto “Brianza Valley”, nato per rafforzare l’identità culturale e turistica del territorio meratese.