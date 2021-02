Ilaria Capua: “Con le varianti, numeri da brivido”

Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center dell’Università della Florida, commentando la diffusione dell’epidemia e in modo particolare delle varianti del covid, ha detto a Di Martedì, la trasmissione Tv de La7: “C’è un’attiva circolazione di varianti più contagiose. Fino a quando la popolazione più fragile non sarà vaccinata o immune, avremo questi numeri da brivido”.

“Se oggi prendessimo il virus del morbillo e lo mettessimo in una comunità vergine, una persona ne contagerebbe 15. Il covid non è così contagioso, ma ha i mezzi per difendersi dagli strumenti di controllo che noi utilizziamo. Forse abbiamo fatto troppi lockdown assoluti, ora abbiamo gli strumento per mappare il contagio anche se l’Italia è molto indietro con il sequenziamento. Bisogna accelerare e condividere le informazioni: parliamo di centinaia di migliaia di sequenze, sono studi che richiedono investimenti e tempo. Non possiamo far finta che il virus rimanga sempre uguale”.

E poi sulla strategia di vaccinazione, afferma: “Con i vaccini stiamo vedendo risultati ottimi, il numero dei ricoveri cala anche dove è stata somministrata una dose sola. Non possiamo essere più furbi del virus, dobbiamo usare gli strumenti con intelligenza”.