Immissioni in ruolo 2026/27, i prossimi passi: elenchi regionali, doppio canale e nuovi concorsi – DIRETTA ORE 16.00

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Come funzioneranno gli elenchi regionali? Quando saranno fatte le domande? A che punto siamo con il doppio canale, e come funziona questa opportunità? Dopo i tre concorsi PNRR c’è la possibilità di altri bandi concorsuali? Sono solo alcune delle domande che si pongono i docenti rispetto alle immissioni in ruolo 2026/27. Uno degli appuntamenti più attesi nel mondo della scuola, che interessa migliaia di docenti in tutta Italia, alle prese con dubbi, incertezze e curiosità.

Tra le questioni sul tavolo c’è proprio la compilazione delle domande. Un passaggio delicato, nel quale è importante non commettere errori per evitare di vanificare la procedura. Ma anche conoscere alcuni “trucchi”, a partire dalle ultime novità previste dalla legge. Senza dimenticare i nodi burocratici con cui i docenti devono confrontarsi, in cattedra ma anche fuori dalla scuola, e che spesso possono creare confusione, soprattutto per chi è inizio carriera e affronta per la prima volta le procedure.

A rispondere, nel corso della nuova puntata della trasmissione La Tecnica risponde Live – in onda mercoledì 7 ottobre, a partire dalle 16.00 – sarà il professor Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica, che presenterà le novità della procedura, chiarirà i dubbi principali e risponderà alle domande dei lettori. La puntata sarà visibile sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul portale tecnicadellascuola.it, e potrà essere rivista successivamente su tutte le piattaforme.