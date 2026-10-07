Immissioni in ruolo 2027/28, esiste un cronoprogramma per non perdere i diversi passaggi?

Come funzioneranno gli elenchi regionali? Quando saranno fatte le domande? A che punto siamo con il doppio canale, e come funziona questa opportunità? Dopo i tre concorsi PNRR c’è la possibilità di altri bandi concorsuali? Sono solo alcune delle domande che si pongono i docenti rispetto alle immissioni in ruolo 2027/28. Uno degli appuntamenti più attesi nel mondo della scuola, che interessa migliaia di docenti in tutta Italia, alle prese con dubbi, incertezze e curiosità.

A rispondere, nel corso della nuova puntata della trasmissione La Tecnica risponde Live – in onda mercoledì 7 ottobre – è stato il professor Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica, che ha presentato le novità della procedura, chiarito i dubbi principali e risposto alle domande dei lettori.

Esiste un cronoprogramma per non perdere i diversi passaggi delle immissioni in ruolo?

A questa domanda, il prof Ficara ha risposto: “Sì, ci saranno. Il cronoprogramma non viene stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tuttavia, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi si terranno gli incontri tra il Ministero e le organizzazioni sindacali. Iniziamo a trattare questo argomento a ottobre perché le radici profonde delle immissioni in ruolo nascono adesso. Pertanto, non è fuori tema affrontare a ottobre ciò che giungerà a conclusione tra giugno, luglio e agosto. Non appena avremo notizie ufficiali sugli incontri sindacali, sarà nostra cura informarvi tempestivamente sul cronoprogramma”.

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Le domande principali della diretta

Ci saranno altri concorsi per docentI? Ci saranno i passaggi verticali per il personale ata, in particolare il passaggio da CS a OS?

Esiste un cronoprogramma per non perdere i diversi passaggi delle immissioni in ruolo? Esiste un vademecum e verranno realizzati dei tutorial sulla compilazione delle domande?

Sono vincitrice di concorso PNRR3 su AM2B e AS2B. Sono di ruolo su ADMM. Qualora dovessi essere chiamata prima da AM2B e accettassi, verrei immediatamente depennata da AS2B?

Chi questa estate è stato chiamato per la scelta delle province poi però non è stato convocato per il posto. Come funziona la procedura?

Per le immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico 2027-28 ci sarà sia GPS che doppio canale?

Vi è possibilità che gli elenchi regionali vengano utilizzati per le assunzioni, fino ad esaurimento (rendendole dunque GAE)?

Quali saranno i tempi per eventuale assunzione tramite gli elenchi regionali?