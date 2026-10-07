Per le immissioni in ruolo 2027-28 ci sarà sia GPS che doppio canale?

Come funzioneranno gli elenchi regionali? Quando saranno fatte le domande? A che punto siamo con il doppio canale, e come funziona questa opportunità? Dopo i tre concorsi PNRR c’è la possibilità di altri bandi concorsuali? Sono solo alcune delle domande che si pongono i docenti rispetto alle immissioni in ruolo 2027/28. Uno degli appuntamenti più attesi nel mondo della scuola, che interessa migliaia di docenti in tutta Italia, alle prese con dubbi, incertezze e curiosità.

A rispondere, nel corso della nuova puntata della trasmissione La Tecnica risponde Live – in onda mercoledì 7 ottobre – è stato il professor Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica, che ha presentato le novità della procedura, chiarito i dubbi principali e risposto alle domande dei lettori.

Per le immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico 2027-28 ci sarà sia GPS che doppio canale?

A questa domanda, il prof Ficara ha risposto: “Per quanto riguarda il ricorso alle GPS e l’ipotesi del doppio canale, per le GPS sostegno la risposta è sicuramente affermativa. Siamo in attesa di comprendere se vi sarà la proroga anche per la mini-call veloce, ma si presuppone di sì. Trovandoci in prossimità della scadenza della legislatura, sono convinto che, anche su spinta propulsiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Governo consentirà — tramite un decreto Milleproroghe o direttamente con la Legge di Bilancio — sia l’assunzione in ruolo da GPS sostegno, sia la mini-call veloce”.

“Nutro invece qualche perplessità e dubbio sui tempi necessari per il doppio canale. Spero di essere smentito da un’azione politica rapida ed efficace, ma al momento non me la sento di confermarne la realizzabilità. Attualmente non vi sono i segnali di un quadro legislativo né di tempistiche che ne consentano l’attuazione. Al contrario, la mini-call veloce sarà senz’altro confermata e prorogata (probabilmente anche per il 2027/2028, come avvenuto per il biennio precedente), quindi su questo punto non ci saranno problemi”.

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Le domande principali della diretta

Ci saranno altri concorsi per docentI? Ci saranno i passaggi verticali per il personale ata, in particolare il passaggio da CS a OS?

Esiste un cronoprogramma per non perdere i diversi passaggi delle immissioni in ruolo? Esiste un vademecum e verranno realizzati dei tutorial sulla compilazione delle domande?

Sono vincitrice di concorso PNRR3 su AM2B e AS2B. Sono di ruolo su ADMM. Qualora dovessi essere chiamata prima da AM2B e accettassi, verrei immediatamente depennata da AS2B?

Chi questa estate è stato chiamato per la scelta delle province poi però non è stato convocato per il posto. Come funziona la procedura?

Per le immissioni in ruolo nel prossimo anno scolastico 2027-28 ci sarà sia GPS che doppio canale?

Vi è possibilità che gli elenchi regionali vengano utilizzati per le assunzioni, fino ad esaurimento (rendendole dunque GAE)?

Quali saranno i tempi per eventuale assunzione tramite gli elenchi regionali?