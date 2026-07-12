Immissioni in ruolo 2026, sono vincitore PNRR ma la mia classe di concorso non risulta disponibile. Ci saranno altri turni?

È stato pubblicato il DM 136 del 10 luglio 2026 che definisce il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. I posti disponibili sono 46.642, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con la ripartizione regionale indicata nell’allegato B del decreto.

Per tutte le informazioni utili, i posti, la ripartizione e le procedure di immissione in ruolo, siamo stati in diretta venerdì 10 luglio alle ore 17:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda.

Sono vincitore PNRR ma la mia classe di concorso non risulta disponibile in Basilicata (Potenza e Matera). Ci saranno altri turni?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Il Ministero ha assegnato il contingente a livello regionale e spetta ora agli uffici locali distribuirlo tra le province e le classi di concorso, in base alle effettive disponibilità in organico di diritto. Se una classe di concorso non compare, è probabile che non vi siano posti disponibili per il ruolo quest’anno; il vincitore manterrà comunque il diritto all’assunzione futura”.