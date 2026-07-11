Immissioni in ruolo 2026, come funzionano le assunzioni per i riservisti (Legge 68/99)?

È stato pubblicato il DM 136 del 10 luglio 2026 che definisce il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. I posti disponibili sono 46.642, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con la ripartizione regionale indicata nell’allegato B del decreto.

Per tutte le informazioni utili, i posti, la ripartizione e le procedure di immissione in ruolo, siamo stati in diretta venerdì 10 luglio alle ore 17:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda.

Come funzionano le assunzioni per i riservisti (Legge 68/99)?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “La riserva scatta in base a percentuali precise sul contingente totale (es. 7% per determinate categorie). I riservisti non scelgono prima degli altri per merito, ma hanno diritto a coprire gli ultimi posti disponibili nel contingente, anche se hanno un punteggio inferiore ai non riservisti. Se invece un riservista ha un punteggio tale da rientrare tra i vincitori per merito, viene nominato normalmente seguendo la propria posizione in graduatoria”.