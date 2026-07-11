Immissioni in ruolo 2026, se tutti i posti del contingente vengono usati per il ruolo, cosa resta per le GPS?

È stato pubblicato il DM 136 del 10 luglio 2026 che definisce il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. I posti disponibili sono 46.642, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con la ripartizione regionale indicata nell’allegato B del decreto.

Per tutte le informazioni utili, i posti, la ripartizione e le procedure di immissione in ruolo, siamo stati in diretta venerdì 10 luglio alle ore 17:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda.

Se tutti i posti del contingente vengono usati per il ruolo, cosa resta per le supplenze da GPS

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Le immissioni in ruolo avvengono solo sull’organico di diritto. Restano comunque disponibili per le supplenze i posti in organico di fatto e i posti in deroga, che sono numerosi, specialmente sul sostegno. Tuttavia, l’afflusso di candidati da altre regioni tramite gli elenchi regionali aumenterà la concorrenza”.