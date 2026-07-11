Immissioni in ruolo 2026, perché al Sud i posti per il ruolo sono sempre così pochi nonostante le graduatorie siano affollate?

È stato pubblicato il DM 136 del 10 luglio 2026 che definisce il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. I posti disponibili sono 46.642, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con la ripartizione regionale indicata nell’allegato B del decreto.

Per tutte le informazioni utili, i posti, la ripartizione e le procedure di immissione in ruolo, siamo stati in diretta venerdì 10 luglio alle ore 17:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda.

Perché al Sud, come in Campania, i posti per il ruolo sono sempre così pochi nonostante le graduatorie siano affollate?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “La suddivisione dei posti non avviene in base alla numerosità delle graduatorie, ma sulla base delle disponibilità effettive in organico di diritto in ogni regione. Al Sud ci sono strutturalmente meno cattedre vacanti rispetto al Nord”.