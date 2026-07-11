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11.07.2026

Immissioni in ruolo 2026, una volta esaurite le graduatorie dei vincitori, si attingerà dagli elenchi regionali?

Redazione
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Per la scuola primaria in Veneto, una volta esaurite le graduatorie dei vincitori, si attingerà dagli elenchi regionali?
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È stato pubblicato il DM 136 del 10 luglio 2026 che definisce il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. I posti disponibili sono 46.642, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con la ripartizione regionale indicata nell’allegato B del decreto.

Per tutte le informazioni utili, i posti, la ripartizione e le procedure di immissione in ruolo, siamo stati in diretta venerdì 10 luglio alle ore 17:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda.

Per la scuola primaria in Veneto, una volta esaurite le graduatorie dei vincitori, si attingerà dagli elenchi regionali?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Sì, per i posti comuni è previsto che, esaurite tutte le graduatorie (inclusi gli idonei dei concorsi precedenti e PNRR), si passi agli elenchi regionali“.

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