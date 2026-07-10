Contingente immissioni in ruolo 2026, come funziona la ripartizione 50% e 50%

È stato pubblicato il DM 136 del 10 luglio 2026 che definisce il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. I posti disponibili sono 46.642, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con la ripartizione regionale indicata nell’allegato B del decreto.

La ripartizione: 50% e 50%

La regola fondamentale stabilita dal decreto legislativo n. 297 del 1994 prevede che le nomine in ruolo siano suddivise equamente tra due canali principali:

Il 50 per cento dei posti è destinato alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami .

dei posti è destinato alle . Il restante 50 per cento è destinato alle graduatorie ad esaurimento (GaE).

In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, i posti residui vengono assegnati all’altra tipologia di graduatoria.

Scuola dell’Infanzia e Primaria

Per questi gradi di istruzione, il contingente destinato ai concorsi viene coperto seguendo un ordine di priorità specifico:

Concorsi 2016: Scorrimento preliminare delle graduatorie di merito dei DDG n. 105 e 107 del 23 febbraio 2016. Posti residui: Una volta esaurite le graduatorie del 2016, i posti rimanenti sono divisi ulteriormente: 50 per cento alla procedura straordinaria (DDG n. 1546 del 2018).

alla procedura straordinaria (DDG n. 1546 del 2018). 50 per cento (più eventuali resti della procedura straordinaria) ai vincitori del concorso ordinario 2020 (DDG n. 498) e, a seguire, ai vincitori dei concorsi 2023 (DDG n. 2576), 2024 (DDG n. 3060) e 2025 (DDG n. 2938). Idonei: Se rimangono posti, si attinge agli idonei dei concorsi 2023, 2024 e 2025 nel limite del 30 per cento dei posti messi a bando.

Scuola secondaria di Primo e Secondo grado

Le procedure per la secondaria seguono una logica simile ma con percentuali e riferimenti normativi propri:

Concorsi 2016 e 2018: Si procede con i vincitori dei DDG n. 106 e 107 del 2016 e, successivamente, con il concorso 2018 (DDG n. 85), quest’ultimo nel limite del 30 per cento dei posti residui. Ripartizione residua: Esaurite le GaE e i concorsi 2016/2018, i posti rimanenti sono così suddivisi: 50 per cento alla procedura straordinaria 2020 (DDG n. 510).

alla procedura straordinaria 2020 (DDG n. 510). 50 per cento al concorso ordinario 2020 (DDG n. 499) e ai successivi concorsi 2023 (DDG n. 2575), 2024 (DDG n. 3059) e 2025 (DDG n. 2939). Idonei: In caso di posti ancora vacanti, si utilizzano le graduatorie degli idonei dei concorsi più recenti (2023, 2024, 2025) nel limite del 30 per cento dei posti a bando.

Quote di riserva e precedenze

Nella redazione delle graduatorie e nelle assunzioni, viene applicata una riserva di posti per categorie protette (Legge 68/1999 e altre), con un limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso, eventualmente riparametrato in modo proporzionale.

Per quanto riguarda la scelta della sede, la precedenza è assicurata al personale che beneficia della Legge 104/1992 (articoli 21 e 33), secondo l’ordine di priorità previsto dal contratto nazionale sulla mobilità.

Accettazione e decadenza

I docenti individuati devono accettare esplicitamente la sede assegnata tramite il sistema informativo entro cinque giorni. La mancata accettazione nei termini è considerata d’ufficio come una rinuncia alla nomina e comporta la cancellazione dalla graduatoria specifica.

Cronoprogramma delle operazioni

Le istruzioni fissano scadenze rigorose per la conclusione delle procedure:

Posti comuni: Le assegnazioni delle sedi devono concludersi entro il 30 luglio 2026 .

Le assegnazioni delle sedi devono concludersi entro il . Posti di costegno: Le immissioni in ruolo devono terminare entro il 30 luglio 2026. Per le assunzioni da GPS (DM 111/2024), le operazioni si svolgono dal 31 luglio al 13 agosto, mentre la fase interprovinciale deve chiudersi entro il 21 agosto 2026.

Infine, per i vincitori di concorso non abilitati, la nomina avviene inizialmente con un contratto a tempo determinato, che verrà trasformato a tempo indeterminato solo dopo il conseguimento dell’abilitazione e il superamento del periodo di prova.