Immissioni in ruolo 2026, ecco il contingente, 46.642 posti – DIRETTA ore 17:00

È stato pubblicato il DM 136 del 10 luglio 2026 che definisce il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. I posti disponibili sono 46.642, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, con la ripartizione regionale indicata nell’allegato B del decreto.

La diretta della Tecnica risponde live

Per tutte le informazioni utili, i posti, la ripartizione e le procedure di immissione in ruolo, saremo in diretta oggi, venerdì 10 luglio alle ore 17:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.