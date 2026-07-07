Incendio nella notte al liceo Machiavelli Capponi: edificio inagibile, esami di maturità sospesi

Indice Uffici distrutti e affreschi danneggiati

Un incendio ha colpito nella notte tra il 6 e il 7 luglio la sede storica di palazzo Rinuccini, che ospita il liceo Machiavelli Capponi di Firenze. I danni sono stati definiti ingenti e l’edificio è stato dichiarato inagibile.

Uffici distrutti e affreschi danneggiati

Come riporta il Corriere, i Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 7.30 con una squadra che ha spento le fiamme, divampate al primo piano dell’istituto negli uffici amministrativi e della didattica. Particolarmente grave il danno agli affreschi presenti nei due locali. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo. La dirigenza ha comunicato con una circolare la chiusura dell’istituto per l’intera giornata: “Per ragioni di sicurezza sono sospese tutte le attività, compresi gli orali della Maturità che erano in calendario”. Un ulteriore disagio per gli studenti già impegnati nell’ultima fase dell’esame di Stato, che dovranno attendere la riapertura della scuola per conoscere i nuovi calendari.