Immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e Gps: occhio alle scadenze – DIRETTA giovedì 28 luglio ore 16

Al ministero si lavora freneticamente per portare in cattedra a settembre quanti più insegnanti possibile. In questi giorni si stringe il cerchio sulle immissioni in ruolo che dovrebbero chiudersi entro il 10 agosto, quando si darà lo stop alla cosiddetta call veloce, dopodiché, solo in relazione ai docenti di sostegno, un’ultima fase riguarderà le immissioni in ruolo da Gps prima fascia; e a seguire si aprirà la partita delle supplenze, con la scelta delle 150 sedi da Gps, che coinvolgerà una platea di centinaia di migliaia di docenti.

Per una situazione scolastica di tale complessità gli insegnanti e gli aspiranti tali non possono fare la mossa sbagliata, rischiando che per loro “salti” la cattedra, ecco perché La Tecnica della Scuola mette a disposizione dei propri lettori i suoi esperti di normativa scolastica. Nel prossimo appuntamento di Tecnica risponde Live, giovedì 28 luglio alle ore 16, saranno il professore Lucio Ficara e l’avvocato Dino Caudullo a rispondere alle domande degli utenti per facilitare loro l’ingresso in ruolo o la nomina a supplenza.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE

In tema di immissioni in ruolo, ricordiamo che dopo la prima fase di assegnazione della provincia, prenderà il via (in alcuni casi è già partita) la seconda fase relativa alla scelta della sede da parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari di immissione in ruolo.

Posti docenti disponibili dopo la mobilità

Grado Posto comune Posto di sostegno Totale Infanzia 3.070 2.175 5.245 Primaria 9.474 11.511 20.985 I Grado 19.293 10.039 29.332 II Grado 31.944 6.624 38.568

Posti Ata disponibili dopo la mobilità

2.136 DSGA

5.700 assistenti amministrativi

3.087 assistenti tecnici

16.293 collaboratori scolastici

154 addetti alle aziende agrarie, 40 infermieri, 172 cuochi, 122 guardarobieri.

Per quanto riguarda l’iter delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2022-2023, tutto procede speditamente. In alcune province, gli uffici scolastici hanno già provveduto a pubblicare le graduatorie della mobilità annuale. Insomma, appare ormai chiaro che il Ministero dell’Istruzione riuscirà ad anticipare di un mese, rispetto a quanto accadeva negli anni precedenti, le ultime operazioni di mobilità.

Gli incarichi di supplenza seguiranno quelli relativi alle nomine in ruolo, una volta che sarà chiaro quali e quanti posti resteranno scoperti. Come avverranno, esattamente, le nomine a supplenza? Il Ministero ha comunicato l’imminente pubblicazione della circolare con le istruzioni operative per l’anno scolastico 2022-2023 non solo sul fronte dell’insegnamento, ma anche in relazione al personale educativo e Ata.