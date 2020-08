Immissioni in ruolo con la chiamata veloce: come presentare la domanda

Le istanze di partecipazione alla procedura di assunzione a tempo indeterminato per chiamata, nota anche come “call veloce” potranno essere presentate, tramite il portale “Istanze on line” presente sul sito del MI fino alle ore 23.59 del 2 settembre 2020.

Destinatari chiamata veloce

L’applicazione è destinata a tutti i candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi (concorso 2016, concorsi straordinari 2018, graduatorie di merito del personale educativo) e agli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, ai fini della copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all’esito delle ordinarie operazioni di immissione

Presentazione della domanda e prerequisiti necessari

Per accedere alle funzioni l’interessato deve dotarsi di un PC con connessione ad Internet, l’applicativo Acrobat Reader, un indirizzo di posta elettronica istituzionale (@poste.istruzione.it) o altro indirizzo e le credenziali di accesso: (username, password e codice personale) ottenute con la procedura di Registrazione

Procedimento di presentazione

Innanzitto il docente deve accedere alla pagina principale delle “Istanze online”, la home con le proprie credenziali, cliccare sulla funzione ”vai alla compilazione” e successivamente cliccare su “inserisci” e procedere alla compilazione.

A questo punto il sistema effettua la verifica che il docente non sia tra quelli che gli uffici regionale hanno individuato come:

rinunciatario alla nomina;

docente già in ruolo

docente /aspirante con riserva senza diritto alla nomina in ruolo

Quindi, il docente deve selezionare la regione per la quale intende esprimere la preferenza e le relative province

Se nella provincia indicata non ci sono posti il sistema presenterà un messaggio con il quale avverte che non è possibile esprimere preferenze nella provincia perché non sono disponibili posti per le graduatorie di inclusione dell’aspirante

Si consiglia, prima di accedere all’istanza, di consultare l’elenco dei posti disponibili per regione/provincia/graduatoria.

Scelta della regione e delle province

Il sistema permette di scegliere la regione fra tutte quelle che hanno posti disponibili, ma l’aspirante potrà selezionare solo province diverse da quelle su cui risulta incluso in GaE o in prima fascia GPS o una regione diversa da quella in cui è utilmente collocato nella GMR, e in caso di docente incluso nelle GMR per più concorsi di regioni diverse, dovrà comunque selezionare una sola regione

Successivamente potrà inserire, se necessario o dove richiesto, l’elenco dei documenti da consegnare contestualmente alla domanda.

Infine, potrà inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”). L’inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande. Al momento dell’inoltro, il sistema crea un documento .pdf, che viene inserito nella sezione “Archivio” presente sulla home page, contenente il modulo domanda compilato.

Si badi che l’intero processo di compilazione della domanda da parte del candidato viene tracciato tramite il salvataggio di ciascuna sezione ma deve essere finalizzato dal candidato stesso con l’inoltro della domanda. La procedura di presentazione della domanda è di fatto, completata correttamente solo se la domanda viene “inoltrata”. Le domande inerite nel sistema ma non inoltrate non verranno considerate valide.

Per verificare il corretto completamento dell’operazione, dopo l’inoltro della domanda, si consiglia di effettuare le seguenti operazioni:

1. Verificare la ricezione di una mail contenente la conferma dell’inoltro e la domanda in formato pdf.

2. Verificare che accedendo in visualizzazione sull’istanza, la stessa si trovi nello stato “inoltrata”.

3. Accedere alla sezione “Archivio” presente sulla Home Page personale di Istanze online e verificare che il modulo domanda contenga tutte le informazioni.

Dopo l’inoltro della domanda, i dati presenti nel PDF potranno essere modificati solo previo annullamento dell’inoltro. Il candidato dovrà quindi procedere all’annullamento tramite apposita funzionalità, modificare i dati e provvedere ad un nuovo inoltro. A tal fine sarà obbligatorio inserire il codice personale assegnato in fase di abilitazione al servizio Istanze On-line.

Si ricorda che l’istanza è destinata a: