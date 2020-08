Immissione in ruolo con la call veloce, al via le domande. C’è tempo fino al 2 settembre

Immissione in ruolo con la call veloce, al via le domande. C’è...

Le domande per partecipare alle assunzioni in ruolo dei docenti con la call veloce sono partite, seppur con un leggero ritardo. Lo comunica il Ministero dell’Istruzione.

Le domande potranno essere effettuate fino alle ore 23.59 del 2 settembre. L’apertura della procedura, fanno sapere da Viale Trastevere, è slittata di alcune ore per consentire al Ministero di poter scaricare tutti i dati dei posti rimasti disponibili dai singoli Uffici Scolastici Regionali in modo corretto e metterli così a disposizione dei docenti che aspirano al ruolo.

In effetti nella giornata di ieri, 28 agosto, data prevista per l’avvio delle funzioni sul sistema Polis, molti lettori ci comunicavano appunto non potevano inviare la loro istanza.

Invece, dalla mattinata del 29 agosto, è possibile presentare l’istanza e già si registra l’afflusso di utenti sul sistema.



Il MI ricorda anche che subito dopo l’assegnazione dei posti con la chiamata veloce si procederà con le supplenze. Il Ministero ha infatti messo a punto un fitto cronoprogramma, scadenza dopo scadenza, per consentire un avvio ordinato del nuovo anno che sta consentendo di chiudere le singole operazioni nei tempi previsti per la prima volta dopo molti anni.

Come funziona la chiamata veloce

Dopo avere concluso l‘assegnazione delle sedi per le immissioni in ruolo, se dovessero restare altri posti vuoti, ovvero dove ci saranno provincie con graduatorie esaurite ma ci saranno ancora posti da assegnare, si effettueranno le operazioni di chiamata veloce.

Possono richiedere l’assunzione in ruolo tramite call veloce:

soggetti inseriti nelle graduatorie utili per le immissioni in ruolo del personale docente ed educativo (graduatorie concorsuali)

soggetti inseriti in GAE

Sono esclusi dalla procedura i soggetti già di ruolo ovvero già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento.

Tale disponibilità dei posti vengono rese pubbliche sui siti internet dei rispettivi uffici scolastici, in maniera da consentire la presentazione delle istanze da parte degli interessati.

Modalità di presentazione della Chiamata veloce