Immissioni in ruolo, contingente in arrivo. Quante assunzioni autorizzate dal Mef? Risponde l’esperto

A che punto siamo con il contingente delle immissioni in ruolo? Ancora il numero delle assunzioni autorizzate dal Mef non è stato comunicato, ma nel corso della diretta della Tecnica risponde live, Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda, ha indicato le ultime novità:

“Abbiamo tante notizie ufficiose, per esempio il contingente. Sappiamo che dopo la mobilità sono rimaste, circa 47.000 cattedre vacanti. Non credo che saranno tutte quante messe a disposizione per il ruolo, ma le voci parlano di 40-43.000 posti per quanto riguarda le assunzioni in ruolo. Sappiamo che il Ministero ha chiesto una cifra simile a quella che sto dicendo. Non sappiamo quante di queste immissioni in ruolo verranno poi effettivamente ratificate dal MEF”.

“Non dovrebbe tardare, anche perché siamo in una fase molto critica, le nomine in ruolo da concorso dovrebbero concludersi il 31 luglio con le surroghe eventualmente anche successivamente. So che le disposizioni agli USR sono di cominciare con la fase uno, quindi cominciare a scorrere graduatorie per l’assegnazione della provincia, per portarsi avanti col lavoro, dicendo che effettivamente hanno chiamato più persone di quante effettivamente potrebbero essere nominate in modo tale da poter accorciare i tempi”.