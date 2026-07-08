Incendio a scuola, fiamme nella palestra di un istituto in provincia di Varese: “Ipotesi problema elettrico”

Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza. È la sintesi dell’incendio che si è verificato nelle scorse ore a Saronno, in provincia di Varese, scoppiato nella palestra di una scuola. Le fiamme sono divampate all’alba, per cause ancora da accertare, e anche se l’istituto non ospitava nessuno, essendo ancora in via di completamento, aveva creato preoccupazione la vicinanza con un asilo nido. L’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, per fortuna, ha permesso di mettere la situazione in sicurezza.

Come riporta VareseNews, “si tratta della nuova scuola elementare Rodari, attualmente in via di completamento, situata nella zona periferica a nord-ovest della città, accanto alla scuola dell’infanzia Collodi e all’asilo nido comunale Candia“. Gli interventi, informa la testata, “sono durate a lungo e il personale dei vigili del fuoco ha dovuto operare anche all’interno dell’edificio dal momento che l’incendio ha interessato solo la palestra del plesso, dove secondo le prime informazioni le fiamme hanno attaccato materiali accatastati”.

Le cause dell’incendio, si legge ancora, sono al vaglio degli investigatori. “Una delle prime ipotesi potrebbe riguardare un problema elettrico mentre sembra escludersi l’ingresso di estranei nel plesso. Ma sono solo ipotesi; solo dopo aver completato la bonifica sarà possibile risalire alle cause precise dell’incendio”. Sul posto, conclude VareseNews, “è arrivata anche la sindaca Ilaria Pagani che ha fatto il punto della situazione insieme agli operatori dei Vigili del fuoco. Sembrano da escludere conseguenze per il fumo che si è sviluppato per l’incendio“.