Registrati
Diretta video

Prima Ora | Notizie del 26 giugno

Docenti
26.06.2026

Immissioni in ruolo, in arrivo il contingente: incontro in mattinata tra Ministero e sindacati

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Si svolgerà nella tarda mattinata di oggi, venerdì 26 giugno, l’incontro tra Ministero e sindacati sul contingente per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico 2026/27. Verrà comunicata la ripartizione territoriale (poco meno di 50mila posti), le stabilizzazioni, quindi le assegnazioni provvisorie e le contestuali utilizzazioni del personale di ruolo, infine le convocazioni per le supplenze che anche quest’anno si prevede siano almeno 150mila.

A confermarlo, poche ore fa, alla Tecnica della Scuola, Chiara Cozzetto dell’Anief:

“Venerdì siamo stati convocati per l’informativa rispetto al decreto che avvierà la procedura di immissione in ruolo. Saranno poi emanati i decreti che andranno a definire i numeri delle immissioni in ruolo 2026/27. Dopodiché ci aspettiamo una convocazione per far partire le procedure di assegnazione provvisoria, e utilizzazione, per i docenti di ruolo, poi da metà luglio partiranno anche le procedure per i docenti precari inseriti in GPS e in graduatoria ad esaurimento per compilare la domanda delle 150 preferenze. E più o meno nello stesso periodo ci aspettiamo anche l’avvio delle procedure assunzionali vere e proprie. Quindi il mese di luglio sarà ricco di appuntamenti, sia per il personale di ruolo che per quello precario”.

Anche Simone Craparo della direzione nazionale Gilda, durante la diretta della Tecnica risponde live, aveva confermato la convocazione per oggi, ricordando però che sarà il Mef ad autorizzare i posti per i docenti.

Contingente postiImmissioni in ruoloSindacati scuola

Dirigenti scolastici, ecco il contingente autorizzato dal Ministero per il 2025/26 – PDF

Immissioni in ruolo 2025/2026, ci sono oltre 50mila posti disponibili. Facciamo il punto della situazione dei concorsi docenti e dsga.

Dirigenti scolastici, 591 posti autorizzati per le assunzioni nell’anno scolastico 2024/2025: il decreto – PDF

Immissioni in ruolo 2024/25, operazioni in forte ritardo. Prossime tappe: ripartizione dei 45mila posti e primo turno di nomine

Concorso docenti, rimodulato il contingente per infanzia e primaria: 15.340 posti complessivi – PDF

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Riforma istituti tecnici, cambiati quadri orari a iscrizioni chiuse: Flc Cgil fa ricorso per chiederne l’annullamento

Redazione

Esami terza media, studente presenta tesina sui carabinieri: l’Arma va ad assistere e lo premia con una targa

Redazione

Biennale di Venezia, la scuola al centro della mostra di Kouoh. L’intervista esclusiva alla dirigente Valentina Borsato – GUARDA IL VIDEO

Valerio Musumeci

Pei scuola, l’annuncio di Valditara: nuove norme per limitare burocrazia e adempimenti. Cosa cambierà?

Redazione
vai alla ricerca avanzata