Immissioni in ruolo, in arrivo il contingente: incontro in mattinata tra Ministero e sindacati

Si svolgerà nella tarda mattinata di oggi, venerdì 26 giugno, l’incontro tra Ministero e sindacati sul contingente per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico 2026/27. Verrà comunicata la ripartizione territoriale (poco meno di 50mila posti), le stabilizzazioni, quindi le assegnazioni provvisorie e le contestuali utilizzazioni del personale di ruolo, infine le convocazioni per le supplenze che anche quest’anno si prevede siano almeno 150mila.

A confermarlo, poche ore fa, alla Tecnica della Scuola, Chiara Cozzetto dell’Anief:

“Venerdì siamo stati convocati per l’informativa rispetto al decreto che avvierà la procedura di immissione in ruolo. Saranno poi emanati i decreti che andranno a definire i numeri delle immissioni in ruolo 2026/27. Dopodiché ci aspettiamo una convocazione per far partire le procedure di assegnazione provvisoria, e utilizzazione, per i docenti di ruolo, poi da metà luglio partiranno anche le procedure per i docenti precari inseriti in GPS e in graduatoria ad esaurimento per compilare la domanda delle 150 preferenze. E più o meno nello stesso periodo ci aspettiamo anche l’avvio delle procedure assunzionali vere e proprie. Quindi il mese di luglio sarà ricco di appuntamenti, sia per il personale di ruolo che per quello precario”.

Anche Simone Craparo della direzione nazionale Gilda, durante la diretta della Tecnica risponde live, aveva confermato la convocazione per oggi, ricordando però che sarà il Mef ad autorizzare i posti per i docenti.