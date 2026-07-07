Contingente immissioni in ruolo 2026: cosa sappiamo finora

Indice Il calendario e i posti vacanti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note, già nei scorsi giorni, le scadenze per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2026/2027, anche se il decreto ministeriale con il contingente autorizzato non è ancora stato pubblicato. Le assunzioni attingeranno alle Graduatorie ad Esaurimento, alle graduatorie concorsuali, agli eventuali nuovi elenchi regionali e, in subordine per il sostegno, alle GPS di prima fascia.

Il calendario e i posti vacanti

Le tappe previste sono tre. Entro il 30 luglio si chiuderà la fase ordinaria con l’assegnazione delle sedi per le assunzioni a tempo indeterminato, compresi i contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo per i docenti vincitori di concorso non ancora abilitati.

Dal 31 luglio al 13 agosto verranno assegnate le cattedre per i posti di sostegno agli aspiranti della prima fascia GPS nella provincia di iscrizione in graduatoria.

Entro il 21 agosto, infine, sarà completata l’assegnazione di provincia e sede per i docenti della prima fascia GPS sostegno che avranno presentato istanza per la fase interprovinciale – la cosiddetta “Mini Call Veloce” – tra il 14 e il 18 agosto.

Sul fronte dei posti disponibili, al termine della mobilità risultano circa 44.642 posti vacanti, che secondo le proiezioni della FLC CGIL salgono a 46.826. Il Ministero è in attesa dell’autorizzazione dei Ministeri dell’Economia e della Pubblica Amministrazione per la determinazione del contingente assunzionale definitivo.