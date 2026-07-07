Registrati
Diretta video

Immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e GPS: le ultime

guarda
Docenti
07.07.2026

Contingente immissioni in ruolo 2026: cosa sappiamo finora

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Il calendario e i posti vacanti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note, già nei scorsi giorni, le scadenze per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2026/2027, anche se il decreto ministeriale con il contingente autorizzato non è ancora stato pubblicato. Le assunzioni attingeranno alle Graduatorie ad Esaurimento, alle graduatorie concorsuali, agli eventuali nuovi elenchi regionali e, in subordine per il sostegno, alle GPS di prima fascia.

Il calendario e i posti vacanti

Le tappe previste sono tre. Entro il 30 luglio si chiuderà la fase ordinaria con l’assegnazione delle sedi per le assunzioni a tempo indeterminato, compresi i contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo per i docenti vincitori di concorso non ancora abilitati.

Dal 31 luglio al 13 agosto verranno assegnate le cattedre per i posti di sostegno agli aspiranti della prima fascia GPS nella provincia di iscrizione in graduatoria.

Entro il 21 agosto, infine, sarà completata l’assegnazione di provincia e sede per i docenti della prima fascia GPS sostegno che avranno presentato istanza per la fase interprovinciale – la cosiddetta “Mini Call Veloce” – tra il 14 e il 18 agosto.

Sul fronte dei posti disponibili, al termine della mobilità risultano circa 44.642 posti vacanti, che secondo le proiezioni della FLC CGIL salgono a 46.826. Il Ministero è in attesa dell’autorizzazione dei Ministeri dell’Economia e della Pubblica Amministrazione per la determinazione del contingente assunzionale definitivo.

Contingente postiimmissioni in ruolo 2026

Immissioni in ruolo, in arrivo il contingente: oltre 44mila posti vacanti e disponibili: atteso l’ok del Cdm

Immissioni in ruolo, in arrivo il contingente: incontro in mattinata tra Ministero e sindacati

Dirigenti scolastici, ecco il contingente autorizzato dal Ministero per il 2025/26 – PDF

Immissioni in ruolo 2025/2026, ci sono oltre 50mila posti disponibili. Facciamo il punto della situazione dei concorsi docenti e dsga.

Dirigenti scolastici, 591 posti autorizzati per le assunzioni nell’anno scolastico 2024/2025: il decreto – PDF

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Didacta Italia Abruzzo, aperte le iscrizioni: 90 eventi formativi a Lanciano dal 21 al 23 ottobre

Redazione

Musica rap, l’angoscia del nulla

Luciano Verdone

Graduatorie 24 mesi ATA, scadenza 13 luglio per scegliere le sedi (allegato G): non deve compilarlo chi ha optato per la rinuncia delle supplenze

Lara La Gatta

Intelligenza Artificiale e relazione educativa: la scuola del futuro avrà sempre bisogno dell’insegnante

I lettori ci scrivono
vai alla ricerca avanzata