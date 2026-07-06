Immissioni in ruolo, in arrivo il contingente: oltre 44mila posti vacanti e disponibili: atteso l’ok del Cdm

C’è grande attesa per conoscere il numero dei posti autorizzati dal Mef per le immissioni in ruolo 2026/27. Come scrive ‘Il Sole 24 Ore’ nell’edizione odierna, il primo atto è già arrivato con l’invio a Mef e Funzione pubblica dell’autorizzazione ad assumere su tutti i posti vacanti e disponibili, al termine delle operazioni di mobilità, 44.642 docenti. Adesso si attende l’ok del Cdm per conoscere il dato definitivo delle immissioni in ruolo e se verranno autorizzati tutti i posti.

Si ricalcherà la procedura dello scorso anno, con le novità degli elenchi regionali e l’assunzione dei vincitori del concorso PNRR3. Assunzioni che saranno ripartite per il 50% dai concorsi e l’altro 50% dalle graduatorie.

Il primo step dovrà concludersi entro il 30 luglio con l’assegnazione delle sedi per le assunzioni a tempo indeterminato e i relativi scorrimenti.

Il secondo step sarà dal 31 luglio al 13 agosto con l’assegnazione delle cattedre per i posti di sostegno agli aspiranti della prima fascia GPS.

Il terzo step si completerà il 21 agosto con l’assegnazione sia della provincia sia della sede ai docenti della prima fascia GPS sostegno che avranno partecipato alla minicall veloce (dal 14 al 18 agosto).